Pääkirjoitus

Työaikalain uudistamishanke haittaa palkkaneuvotteluja

kuin liittokohtaiset palkkaneuvottelut eivät olisi muutenkin valmiiksi jumissa, neuvottelujen taustalla kummittelee lisäksi hallituksen hanke työaikalainsäädännön uudistamiseksi.Mikäli kaikki olisi mennyt niin kuin maan hallitus suunnitteli, työaikalakia valmistellut hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen työryhmä olisi saanut kesäkuun lopussa valmiiksi yksimielisen ehdotuksen. Parhaimmassa tapauksessa virkamies­versio hallituksen esitykseksi olisi jo näitä aikoja valmis.Sama työryhmä olisi sitten voinut siirtyä säällisessä järjestyksessä valmistelemaan seuraavaa urakkaansa, vuosilomalain uudistusta.Mutta politiikassa mikään ei suju aivan niin kuin on suunniteltu. Sekä työntekijöiden että työnantajien ja yrittäjienkin edustajat jättivät työryhmän esitykseen eriävän mielipiteensä.Hallitus oli luvannut kunnioittaa työryhmän esitystä, mikäli se pääsisi työssään yksimieliseen esitykseen. Nyt hallitus katsoo, että sillä on vapaat kädet toimia kiista­kohdissa haluamallaan tavalla.Hallitus lykkäsikin työaikalain aikataulua ensi ­keväälle, jotta se ei pääsisi haittaamaan palkka­neuvotteluja. Paitsi että haittaa syntyy kyllä silti.tenkin toimihenkilöt ovat haluttomia sitoutumaan seuraavaan palkkaratkaisuun ennen kuin näkevät, mitä lopullinen esitys työaikalaiksi heille tarkoittaa.Toimihenkilöille vastentahtoista työaikalain muutosta olisi voitu yrittää kompensoida suuremmilla palkankorotuksilla. Nykyisellä aikataululla hallitus yrittää viedä toimihenkilöiltä pelaamismahdollisuuden.Toimihenkilöt ovat työaikalain kanssa varuillaan, sillä esityksellä saattaisi olla dramaattisiakin muutoksia heidän työjärjestelyihinsä ja palkanlisiin.Nykyinen työaikalaki ei koske yritysten ylintä johtoa, mutta kaikkia muita kylläkin – ainakin teoriassa. Nyt toimihenkilöt pelkäävät, että myös asiantuntijatyö suljetaan työaikalain ulkopuolelle.Asiantuntijoita on erityisesti akavalaisissa ja STTK:laisissa yksityisalojen liitoissa. STTK:laisen ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatikin alkuviikosta työaikalain palauttamista uuteen perusteelliseen valmisteluun. Lisäksi hän ehdotti, ­että palkansaajaliitot eivät pistä nimiään seuraavaan palkkasopimukseen ennen kuin työaikalaki on ratkaistu.Asiantuntijoita edustavat liitot ovat lievästi sanoen huolissaan: jos asiantuntijat suljetaan työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, heidän työaikaansakaan ei tarvitse seurata. Moni toimihenkilö ja ylempi toimihenkilö tietää, mitä siitä käytännössä seuraisi: työpäivät ja -viikot venyisivät ilman korvausta. Monia saattaisi uhata uupuminen. Usea asiantuntijatehtävissä toimiva tekee jo nyt pitkää työpäivää ilman eri korvausta.yöaikalain muutos osoittaa, että lainsäädäntö laahaa elävän työelämän perässä. Nykyinen työaikalaki on vasta parikymmentä vuotta vanha, mutta työ­elämä on jo sinä aikana muuttunut niin, että käytännön elämä ja lait eivät ­oikein kohtaa.Työsuojelussa on kohtuullisesti huolehdittu siitä, että esimerkiksi rakennuksilla työntekijöillä on asianmukaiset ja turvalliset työvälineet ja -varusteet. Tapaturmat ovatkin vähentyneet. Samalla henkisestä työsuojelusta huolehtimista vasta opetellaan.