Vetäytyminen on Yhdysvaltojen uusi linja

presidentti Donald Trump on saanut yhdeksän ensimmäisen virkakuukautensa aikana valtavasti julkisuutta. Monelle on syntynyt vahva käsitys – ­oikea tai väärä – hänen persoonastaan.Sen sijaan kuva Yhdysvaltojen ulko­politiikan linjasta ei ole yhtä selvä. Presidentti ja hänen lähipiirinsä käyttävät keskenään hyvin erilaista kieltä, mutta usein eroja on myös viestien sisällössä.Siksi sanojen sijasta kannattaa kiinnittää huomiota tekoihin. Niistä syntyvä ­kuva on hieman johdonmukaisempi. ­Vetäytyminen etenkin monenvälisistä ­sopimuksista tai järjestöistä on Trumpin Yhdysvaltojen ulkopolitiikalle tyypillistä.Torstaina Yhdysvallat ja Israel ilmoittivat lähtevänsä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescosta, koska järjestö on maiden mukaan Israel-vastainen. Palestiina on järjestön täysjäsen.Lähtö ei ollut Yhdysvalloilta ensimmäinen. Ronald Reagan irrotti maansa Unescosta 1980-luvulla lähes kahdeksi vuosikymmeneksi neuvostomyönteisyyden takia. Viime vuosina Yhdysvallat on jättänyt jäsenmaksuja maksamatta.Jo kautensa alussa tammikuussa Trump allekirjoitti määräyksen, että Yhdysvallat vetäytyy Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksesta TPP:stä.Kesäkuussa Trump kertoi maansa irtautuvan Pariisin ilmastosopimuksesta. Sittemmin aikeista on liikkunut ristiriitaista tietoa, mutta ainakaan virallisesti kanta ei ole muuttunut.Eilen perjantaina Trumpin odotettiin ilmoittavan Suomen aikaan illalla, ettei hän enää vahvista Iranin kanssa tehtyä ydinasesopimusta. Ilmoitus ei kuitenkaan suoraan kaada sopimusta.etäytyminen sopimuksista – tai ainakin sellaisesta puhuminen – on helpompaa kuin sopimusten rakentaminen, mutta huomio­arvo on sama ja poliittinen viesti selvä.Ilmiö ei kuitenkaan johdu pelkästään yhdestä presidentistä tai hänen hallintonsa tilasta. Eristäytymisajattelulla on Yhdysvalloissa pitkä perinne, vaikka se ei ole menneinä vuosikymmeninä ollut maan valtavirtaa.Nyt Trump muokkaa perinteestä omaa versiotaan. Yhdysvallat toimii kyllä maailmalla mutta kahdenvälisesti.