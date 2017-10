Pääkirjoitus

Lama teki entisestä tehtaasta kulttuurikeskuksen keskelle Helsinkiä

Suomen suurin kulttuurikeskus Kaapelitehdas on toiminut Hel­singissä jo 25 vuotta. Paikka on Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen.



Kun Nokia lopetti kaapeleiden valmistuksen tehtaassa 1990-luvun alussa, ­taiteilijat saivat rakennuksen käyttöönsä. Jos silloin ei olisi ollut lama, arvokkaalle merenrantatontille olisi ehkä kaavoitettu kalliita asuntoja. Kaapelitehtaan toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1992, vaikka osa tiloista oli ollut taiteilijoiden käytössä jo aiemmin. Kiinteistö oy Kaapelitalo on vastannut kulttuuritehtaan toiminnasta itsenäisesti ilman julkisia tukia.



Kaapelitehtaalla on koko suomalaisen kulttuurin kirjo. Talossa toimii kolme museota, gallerioita sekä tanssiteattereita kuten Zodiak ja Hurjaruuth. Siellä harjoittelevat Avanti-orkesteri ja useat tanssi- ja taidekoulut. Talossa toimii myös ­radioasemia ja elokuvayhtiöitä. Siellä työskentelee noin 350 eri alan taiteilijaa, bändejä sekä yrityksiä. Kolmen vuoden kuluttua Kaapelitehdas saa viereensä uuden rakennuksen, Tanssin talon.



Taiteilijat kehuvat talon työrauhaa, ­hyvää tunnelmaa ja kohtuullisia vuokria. Kaapelitehdas on vuosien kuluessa löytänyt vankan paikkansa Helsingin kulttuurielämän sydämessä.