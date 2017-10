Pääkirjoitus

Kuka meistä voi kirkkain silmin väittää käyttävänsä rahaa vain järkiperustein?

Nobel-palkinto annettiin maanantaina tutkijalle, jonka elämäntyönä on ollut osoittaa, että ihmiset eivät tee taloutta koskevia päätöksiä pelkästään kylmän järkiperäisesti.Ei pöllömpi päätös valitsijoilta. Kuka meistä voi kirkkain silmin väittää käyttävänsä rahaa vain järkiperustein?Professori Richard Thaler lähtee siitä, että ratkaisuissamme on aina mukana myös psykologiaa: ajattelukyvyn rajoittuneisuutta, ongelmia itsehillinnässä ja sosiaalisia mieltymyksiä.on sanonut, että perinteinen ”taloustiede perustuu oletukselle, että olemme kaikki äärirationaalisia, meillä ei ole itsehillinnän kanssa ongelmia, eikä koskaan krapulaa”, laitamme sukanvarteen juuri sopivasti rahaa ja vieläpä sijoitamme säästöt ihanteellisesti.Thaler nimittää tätä ihmisten todellista käytöstä ironisesti ”sopimattomaksi”, koska se poikkeaa klassisen talous­teorian ihannetoimijasta. Thaler ei silti pidä ihmisten käytöstä hölmönä vaan ymmärrettävänä ja siksi myös mallinnettavana ja ennustettavana.käytöksen vastaista on esimerkiksi sortua kantamaan tavaraa kotiin Hulluilta päiviltä, vaikka olisi rahapulassa. Järkevä ihminen ei ostaisi. ”Sopimatonta” on myös, kun janoinen kieltäytyy ostamasta juotavaa, jos kokee, että tilanteessa pyydetty hinta on aivan liian korkea. Rationaalista olisi sammuttaa janonsa hinnalla millä hyvänsä.Thaler on myös kirjoittanut, että taloustieteilijät tunnustavat yksityisesti, että päättävässäkään asemassa olevista ihmisistä suurin osa ei ymmärrä talousteorioista mitään, vaikka heidän oletetaan toimivan niiden mukaisesti.Thalerin merkittäviin havaintoihin kuuluu, että ihmisten ratkaisuihin voi vaikuttaa myös heidän oikeudentajunsa: epäreilua hinnoittelua tai kauppaa ei hyväksytä. Tämä taas on vastoin klassista oletusta, jonka mukaan ihminen pyrkii aina maksimoimaan oman hyötynsä.edustamaa koulukuntaa kutsutaan käyttäytymistaloustieteeksi. Thaler on sanonut, että ennemmin tai myöhemmin turha etuliite poistuu ja pidetään itsestään selvänä, että taloustiede ottaa huomioon ihmisen erehtyväisyyden.Thaler myös elää niin kuin opettaa. Kun häneltä kysyttiin, miten hän aikoo käyttää lähes miljoonan euron arvoisen palkintosumman, vastaus oli: ”Tämä on aika hauska kysymys. Aion tuhlata sen niin epärationaalisesti kuin pystyn.”