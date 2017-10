Pääkirjoitus

Perustulo tuo oikeuden yhteiseen varallisuuteen

Perustulon

Suomessa

Nykyiset

Digitalisaation

Myös

kannattajien ja vastustajien välinen kädenvääntö tiivistyy yleensä kysymykseen siitä, parantaako vai heikentääkö perustulo työnteon kannustimia.Perustulon kannattajat uskovat, että perustulo poistaisi suurimmat sosiaaliturvaan liittyvät kannustinloukut. Perustulon uskotaan myös vähentävän byrokratiaa ja ehkäisevän putoamista sosiaaliturvan eri muotojen väliin.Vastustajat puolestaan kysyvät, miten vastikkeeton perustulo voisi kannustaa paremmin kuin sellainen tuki, jonka ehtona on aktiivinen työnhaku. Perustulon vastikkeettomuus koetaan moraalisesti vääränä, koska se antaisi periaatteellisen ­oikeutuksen olla osallistumatta ansiotyöhön. Perustulon pelätään rapauttavan työmoraalia ja johtavan siihen, että osa ihmisistä jättäytyy elämään toisten kustannuksella.parhaillaan käynnissä olevan perustulokokeilun valmistelu osoitti, kuinka vaikeaa on laatia malli, joka täyttäisi kaikki perus­tulon kannustavuuteen liittyvät odotukset.Pelkkiin kannustinvaikutuksiin takertuminen rajoittaa keskustelua ja estää näkemästä perustulon laajempaa yhteiskuntapoliittista merkitystä. Tärkeää olisi puhua siitä, miten tulonjako hoidetaan digitalisaation aikakaudella ja miten sosiaaliturvajärjestelmässä voidaan ottaa huo­mioon se työn moninaisuus, jonka esimerkiksi alustatalous tekee mahdolliseksi.Perustulon idean ymmärtämiseksi sosiaaliturvaa koskevan keskustelun asetelma olisi käännettävä ylösalaisin. Pelkän sosiaaliturva­uudis­tuksen sijaan perustulo olisi näh­tävä osuutena ihmiskunnan yhteisestä varallisuudesta. Tämä asettaa myös kysymyksen vastikkeettoman tulon ­oikeutuksesta uuteen ­valoon.sosiaaliturvajärjestelmät ovat kehittyneet yhtäältä kuntien ja kirkon hoitamasta köyhäinavusta ja toisaalta teollistumisen kauden so­siaalivakuutuksista, joiden tehtävä oli turvata työntekijöitä ja heidän perheitään elämän riski­en varalta.Perustulon idea rakentuu histo­riallisesti hyvin erilaiselle logiikalle. Erityisesti Thomas Painella ja muilla 1700- ja 1800-lukujen ajattelijoilla perustulon kaltainen järjestelmä esiintyy jokaiselle kuuluvana osinkona jostain sellaisesta taloudellista arvoa tuottavasta resurssista, joka voidaan katsoa ihmiskunnan yhteiseksi omaisuudeksi.Teollistumisen alkuaikoina tällaiseksi yhteisomaisuudeksi käsitettiin erityisesti maa ja myöhemmin myös sen tuottamat luonnonvarat. Ilmastonmuutoksen aikana on esitetty, että yhteisen ilmakehän saastuttajien pitäisi verotuksen kautta maksaa hyvityksenä osinkoa kaikille.on ennustettu tuovan mukanaan massatyöttömyyttä, ja samaan aikaan tuloerojen pelätään kasvavan. Tämä herättää kysymyksen vuosisatojen saatossa kertyneen teknologisen ja älyllisen perinnön jakamisesta.Vaikka robotit ja tietokoneet ovat yksityisomaisuutta, kukaan ei voi väittää omistavansa kaikkea sitä osaamista, joka mahdollistaa niiden tuottamisen. Digitalisaatio takoo suunnattomia voittoja yksille ja sysää toiset turvatusta työsuhteesta työmarkkinoiden marginaaleihin.Jos perustulo mielletään osingoksi yhteisen omaisuuden tuotosta, on luontevaa ajatella, että perus­tuloa maksettaisiin yhtäläisesti jokaiselle ilman velvoitteita.Perustulomallien rahoituksessa pitäisi siirtää painopistettä ihmistyön verotuksesta kohti veroratkaisuja, jotka jakaisivat digitalisaation hyötyjä aiempaa laajemmin sekä auttaisivat ohjaamaan ihmisten ja yritysten käyttäytymistä. Näin voitaisiin hillitä esimerkiksi ilmastonmuutosta.perustulon suhde sosiaaliturvaan olisi ajateltava uudelleen. So­siaalisena osinkona ymmärrettävä perustulo voisi olla käyttöönotto­vaiheessa alhaisempi, jolloin sitä voitaisiin maksaa muun sosiaali­turvan lisänä. Ja jos osinkoajattelu voimistuisi, perustuloa voitaisiin ­tulevaisuudessa kasvattaa ja korvata sillä so­siaaliturvan osia.Ajatus ihmiskunnan yhteisestä omaisuudesta haastaa myös ajattelemaan perustuloa globaalina ratkaisuna. Globaali osingonjako kytkeytyisi luontevasti aloitteisiin globaaleista veroista ja niiden hallinnointiin perustettavista globaalin demokratian instituutioista.