Pääkirjoitus

Sote-valmistelu tarvitsi jälleen yhden aikalisän

Lakiesitys

sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapaudesta eteni loppukesän aikana virkamiesvalmistelussa rivakasti tiukasta aikataulusta huolimatta. Kun päästiin lokakuuhun ja hallituspuolueiden reformiministereiden käsittelyyn, poliittiselta kuohunnalta ei voitu tälläkään kertaa välttyä.Toisin kuin ministerit ovat julkisuudessa vakuutelleet, kokoomuksen ja keskustan välillä on riidelty oikein kunnolla ainakin valinnanvapauteen liittyvien asiakassetelien käytön laajuudesta. Riidan seurauksena uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri ­Annika Saarikko (kesk) ilmoitti torstaina, että lakiesityksen antamista eduskunta­ryhmien käsittelyyn lykätään viikolla.Alkavan viikon maanantaina esityksen yksityiskohtia käydään vielä läpi sekä sote- että perustuslakiasiantuntijoiden kanssa. On hyvä, että asiantuntijoita nyt kuullaan, sillä valmistelun aiemmissa vaiheissa näin ei ole tehty riittävästi.ikalisä on tarpeen, koska asiakassetelien käytön laajentaminen on tehtävä harkitusti. Poliittisessa käsittelyssä lakiesitykseen oli tullut kohta, jonka ­mukaan asiakasseteli olisi kansalaisille varsin laaja subjektiivinen oikeus. Asiakassetelillä potilas voisi valita julkisen tai yksityisen palvelun tuottajan myös useissa erikoissairaanhoidon palveluissa, kuten kiireettömissä leikkauksissa.Hallituksen alkuperäisten linjausten mukaan asiakkaan valinnanvapaus koskisi ­pääsääntöisesti perusterveydenhoitoa ja vain soveltuvin osin erikoissairaanhoitoa. Nyt asiakasseteleiden käyttöä olisi haluttu kokoomuksen toiveesta ­lisätä erikoissairaanhoidossa niin paljon, ­että asiantuntijoiden mukaan se olisi vaarantanut ­julkisen ­sairaalapäivystyksen, poliklinikkatoiminnan sekä erikoislääkärien koulutuksen.Laaja valinnanvapaus näissä palveluissa voisi johtaa siihen, että kalliissa erikoissairaanhoidossa voisi syntyä paljon päällekkäistä toimintaa ja kaksin­kertaiset markkinat. Tämä ei edistäisi tuottavuuden parantamista eikä kustannusten kasvun hillintää.Riskinä olisi myös, että henkilöstöä siirtyisi yksi­tyiselle puolelle niin paljon, ettei kaikissa sairaa­loissa kyettäisi takaamaan esimerkiksi päivystystä. Tämä olisi liian suuri riski myös perustuslain takaamien yhdenvertaisten palvelujen kannalta.Lisäksi yksityisille sote-keskuksille maksettavien korvausten malliin sisältyy edelleen sekä asiakkaiden alihoitoon että erikois­sairaanhoidon lähetteiden määrän liialliseen kasvuun liittyviä riskejä. Näiden riskien hallintaan ei ole tiedossa ainakaan ­mitään yksinkertaisia ratkaisuja.Porrastettu siirtymäaika sote-keskuksiin listautumiselle oli kuitenkin hyvä muutos suunnitelmiin, koska se tekee muutoksesta paremmin hallittavan.udistuksen lopputuloksena sote-palveluihin on asiantuntijoiden varsin yleisen näkemyksen mukaan syntymässä hyvin monimutkainen ja vaikeasti johdettava kokonaisuus. Sote-palvelujen kustannukset todennäköisesti nousevat sen sijaan, että uudistus hillitsisi kustannusten kasvua hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.Vastuu ja valta keskittyvät 18 maakunnalle, mutta on hyvin kyseenalaista, saadaanko kaikkiin maakuntiin riittävästi osaamista näin monimutkaisen kokonaisuuden hallintaan. Valmistelun edetessä vahvistuu käsitys, että esimerkiksi 10–12 vallankäyttäjää olisi ollut sote-palvelujen näkökulmasta monessa kohdassa toimivampi ratkaisu.