Pääkirjoitus

Eduskunta ymmärsi antaa periksi vierailijalistoissa

Eduskunnan

kansliatoimikunta pyörsi kuluneella viikolla aiemman virkamiespäätöksen ja päätti vihdoin luovuttaa eduskunnan päivittäiset vierailijalistat niitä pyydet­täessä. Ellei kukaan ole pyytänyt tietoja, vierailijalistat hävitetään päivittäin.Asiasta ehti jo nousta pienimuotoinen kohu, kun eduskunta päätti keväällä ryhtyä tuhoamaan vieraslistat aina päivän päätteeksi, kun korkein hallinto-oikeus oli todennut tiedot julkisiksi. Aiemmin tietoja oli säilytetty vuoden päivät.Jo kansanedustajien turvallisuuden vuoksi on aiheellista kerätä tieto, keitä ulkopuolisia Eduskuntatalossa liikkuu.Kiista vierailijalistoista alkoi ruokkia joidenkin lainoppineiden ja journalistien uteliaisuutta.Journalistien vaistot herkistyivät, kun eduskunnan kanslia kieltäytyi jääräpäisesti luovuttamasta vierailijatietoja: jos tietoja ei kerran haluta luovuttaa, siihen voi olla jokin ääneen lausumaton syy.Totuus on todennäköisesti paljon tylsempi. Jos päivänvaloa kaihtava lobbari haluaa tavata edustajia, hän tuskin sopii tapaamista eduskunnan kahvilaan.Eduskunnan lähettyvillä Helsingin keskustassa on kyllä riittämiin kahviloita ja ravintoloita, joihin voi sopia matalan profiilin tapaamisia.