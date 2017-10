Pääkirjoitus

Maastamuutosta voi tulla Suomelle ongelma, jos nuoret lähtevät lämpimään

Viime aikojen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ei

Suomi

Suomen

kelit pistävät miettimään. Kannattaako täällä pysyä, kun muualla on niin paljon mukavammat säät?Taidan kuitenkin jäädä Suomeen. Tänne on tiukat siteet.Nuoremmilla siteitä on vähemmän. Kauppalehden toimittaja Emil Elo, 30, kirjoitti äskettäin kolumnissaan, että hän tuntee enemmän yhteyttä newyorkilaisen kuin viitasaarelaisen kanssa.”Kun puhumme ystävieni kanssa unelmistamme, niin aika usein niihin liittyvät lämpimässä asuminen ja erilaiset jaettavat kokemukset”, Elo kirjoitti.ole tyhmää harkita lämpöön muuttamista. Suomen nuorilla on siihen vaadittavaa kielitaitoa, ja etelämpänä voi ansaitakin paremmin.Yhteiskunnan vinkkelistä fiksujen nuorten maastamuutto on sekä uhka että mahdollisuus, mutta ensisijaisesti uhka. Suomen väestö ikääntyy ja työelämä on murroksessa. Talous suorastaan huutaa nuorta ja koulutettua työvoimaa.Nuorten täytyisi pitää tämä maa voimissaan. Mutta mitä jos he lähtevätkin pysyvästi lämpimään?Tilastokeskuksen käyrät maasta­muutosta näyttävät väärään suuntaan.Maastamuutto muihin EU-maihin on kasvanut kuusi vuotta peräkkäin. Suomi on vielä muuttoliikkeessä plussalla, ­mutta entistä niukemmin. Yhä useampi nuori suomalainen lähtee Espanjaan, Ranskaan, Hollantiin, Britanniaan, Ruotsiin tai Saksaan.puolestaan ei ole koulutetuille eurooppalaisille houkutteleva kohde. Uutta kotipaikkaa kartoittava EU:n lääkevirasto teki sisäisen selvityksen siitä, mihin työntekijät mieluiten muuttaisivat. Selvityksen mukaan yli 70 prosenttia työntekijöistä mieluummin jättäisi työpaikkansa kuin muuttaisi Helsinkiin. Yhtä ikäviä paikkoja olisivat muun muassa Bratislava, Bukarest ja Varsova.Mieluiten työntekijät muuttaisivat Amsterdamiin, Barcelonaan, Kööpen­haminaan, Milanoon tai Wieniin. Vaikea heitä on siitä syyttää.pitää kilpailla aktiivisesti hy­vistä työntekijöistä ja kuluttajista, sekä nykyisistä että tulevista.Suomen ilmastolle ei voi mitään. ­Tärkeä valtti kisassa on Suomen hyvämaineinen koulujärjestelmä. Meillä on myös vakaan ja turvallisen maan maine. Kansainvälisessä start up -yhteisössä Suomesta pidetään. Jotain uuttakin pitäisi keksiä.