Maailma ei ole hullu vaan hiukan sekaisin

Helsingissä keskus­telemassa siitä, mitä Yhdysvalloissa on nyt meneillään. Ja onhan täällä.Viime päivinä uutisissa on kerrottu, että presidentti Donald Trump uhkasi viedä toimiluvat häntä arvostelleilta tv-asemilta ja haastoi ulkoministeri Rex Tillersonin älykkyystestiin. Presidentti pahastui, koska ulkoministerin väitetään kutsuneen häntä idiootiksi.Washingtonin rähinät jäivät kerrankin muiden uutisten varjoon, kun eurooppalaiset jännittivät, ­hajoaako Espanja vai ei.Ei ihme, että keskusteluissa päädyimme aina samaan kysymykseen: onko maailma tullut hulluksi?hetki sitten kaikki näytti ihan toiselta. Demokratia ja ihmisoikeudet levisivät. Kansat marssivat vapauden puolesta, ja hirmuvaltiaat lymyilivät viemäreissä.Maailman isoja ongelmia yritettiin ratkoa yhdessä. Jopa nälänhätien ja köyhyyden voittaminen tuntui olevan käden ulottuvilla.Sitten edistys katkesi ja kääntyi perääntymiseksi – ja paniikiksi.Finanssikriisi, Isis, Putin, brexit, Trump – mitä seuraavaksi? Toisen maailmansodan jälkeinen rauhan kausi näyttää äkkiä olevan uhattuna.kuukautta Trumpia on päivittänyt Washingtonin uhka­kuvat. Aiemmin toimittajat tekivät varasuunnitelmia printtilehden kuoleman varalta, mutta viime saunaillassamme amerikkalaistoimittajat vertailivat ideoitaan siitä, minne ydinohjusta kannattaa paeta.Asioita, jotka ovat nyt arki­päivää, olisi vuosi sitten pidetty mahdottomina. Mitä mahdotonta tapahtuu vuoden kuluttua?Kun maan johtaja käyttäytyy kuin vihainen vauva, ei ole ihme, että keskustelun taso on romahtanut. Tavoitteena ei tunnu enää olevan ajatustenvaihto vaan vastapuolen vahingoittaminen. Väkivallan uhka on koko ajan lähellä.Eikä vain Yhdysvalloissa vaan muuallakin, jopa Suomessa.Saksalainen elokuvaohjaaja Werner Herzog on kutsunut sivistystä ohueksi jääkerrokseksi kaaoksen meren yllä. Nyt jäät murenevat ja hirviöt nousevat syvänteistä.on mennyt vikaan? Eihän ihmisistä ole äkkiä voinut tulla ­tyhmempiä, kun he ovat kuitenkin paremmin koulutettuja ja tietävämpiä kuin koskaan ennen.Samaa ihmeteltiin 1930-luvulla Euroopassa, varsinkin Saksassa. Saksalaiset olivat pitäneet itseään sivistyskansana, mutta yllättäen kunnialliset pikkuporvarit alkoivat sylkeä tulta ja raivoa.Muutos hämmensi ajan intellek­tuelleja. Moni heistä ennusti länsimaiden perikatoa, mutta unkarilaissyntyisen kirjailijan Arthur Koest­lerin analyysi oli kiinnostavampi.Kesällä luin Koestlerin klassikko­teoksen Pimeää keskellä päivää. Vuonna 1940 julkaistu kirja kuvasi Stalinin puhdistuksia vanhan kommunistin näkökulmasta.Kirjassa esitetään teoria, jonka mukaan ihmiskunta menee kyllä eteenpäin muttei tasaisesti vaan niin kuin jokilaiva, joka nousee kanavan sulkuja porras kerrallaan. Tasaisina aikoina demokratia vahvistuu, mutta sitten jokin tekniikan harppaus avaa sulut ja myllää vedet.”Voi viedä kymmeniä vuosia, joskus sukupolvia, ennen kuin ­ihmisten ymmärryksen taso vähi­tellen mukautuu asioiden muuttuneeseen tilaan, ja ihmiset ovat saavuttaneet saman itsehallinnollisen kyvyn kuin sivilisaation alemmalla kehitysasteella”, Koestler kirjoitti.Koestler viittasi siihen, miten teollisuus oli mullistanut perinteisen luokkayhteiskunnan ja sen poliittiset rakenteet. Tyhjiön täyttivät monissa maissa kommunismi ja fasismi, jotka paiskasivat ihmiskunnan kehitystä taaksepäin.me nyt ole samanlaisessa tilanteessa? Globalisaatio, digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat panneet meille maailman taskuun mutta sekoittaneet samalla asiat ja ihmisten päät. Kökötämme historian odotushuoneessa, jossa vanhat systeemit eivät enää toimi, mutta uusia ei ole vielä keksitty. Ihmiset ovat hämmentyneitä, johtajat neuvottomia. Kaiken maailman meri­rosvot vaanivat taas tilaisuuttaan.Jos Arthur Koestleriin on uskominen, tarjolla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvää on se, että on näistä ennenkin selvitty. Kun me ihmiset opimme toimimaan muuttuneessa maailmassa, elämä palaa normaa­liksi ja demokratiakin taas toimii.Huono uutinen on, että siihen voi mennä aikaa, eikä kukaan tiedä, mitä sitä ennen tapahtuu.