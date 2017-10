Pääkirjoitus

Älykkäässä verkossa sähkön kuluttajalle on tarjolla uudenlaisia porkkanoita

Viikko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

K

sitten maanantaina Teollisuuden voima (TVO) kertoi, että sähköntuotannon arvioitu aloitusajankohta Olkiluoto 3:n voimalassa Eurajoella lykkääntyy jälleen. Ranskalaisen laitostoimittajan Arevan tuoreimman aikataulupäivityksen perusteella tuotanto ­alkaisi toukokuussa 2019 eikä vuoden 2018 lopulla.Olkiluodon viivästymiset johtuvat ainakin osittain siitä, että ­uusi voimala on ensimmäisiä EPR-tyypin reaktoreita maailmassa. Hanke myös muistuttaa suomalaisen energiajärjestelmän aiemmasta ajattelumallista.Olkiluoto 3 on sähköteholtaan maailman suurimpia ydinreaktoreita. Pääsyy suureen mittakaavaan on politiikassa. Pitkään oli vallalla käsitys, että talouden näkö­kulmasta ydinvoimala on varma sijoitus, mutta poliittinen päätöksenteko on pullonkaula. Jos eduskunta joskus sattuu hyväksymään rakentamisen, yhdellä ­luvalla kannattaa rakentaa mahdollisimman suuri laitos.Sittemmin tilanne on muuttunut. Voimaloiden kannattavuuteen liittyy niin paljon epävarmuuksia, että kahdesta tuoreimmasta ydinvoimaluvasta toinen, Olkiluoto 4, pääsi raukeamaan määräajan umpeutuessa.Ydinvoimaloiden tuottamaa sähköä on kuvattu perusvoimaksi, sillä ne puskevat ­sähköä verkkoon samalla teholla yöt ja päivät, kesät ja talvet. Koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen pitää olla joka hetki tasapainossa, tuotantoa on jouduttu säätämään. Ja kun perusvoiman säätämisessä ei ole järkeä, säätövoimaksi on tarvittu vesivoimaa ja lauhdevoimaloita.Tähän toimintamalliin on tulossa muutoksia. Ei aivan heti, mutta jo sellaisessa tulevaisuudessa, johon sekä lainsäätäjä että yritykset valmistautuvat.uomessa sähkösaantiin on totuttu luottamaan. Tuotannon säätäminen kulutusta ­vastaavaksi on monimutkaista, mutta se on toiminut hyvin.Mallissa on kuitenkin myös puutteensa. Tuotantokapasiteetti ja verkko pitää mitoittaa kulutushuippujen mukaan. Osa kulutuksesta katetaan tuonnilla, mutta maiden rajojen ylittäminen ei ole edelleenkään aivan yksinkertaista, vaikka Pohjoismaissa on periaatteessa yhteiset sähkömarkkinat.Yksi ratkaisu on ollut pitkään piirustuspöydällä: älykäs sähköverkko. Sen perusajatus on, että joustoa löytyisi myös kysynnästä. Teoriassa kulutuksen ollessa huipussaan auttaisi, jos kaikki kodinkoneet, kiukaat ja lämmityslaitteet eivät kävisi täydellä teholla. ­Tule­vai­suu­dessa esimerkiksi sähköautojen akkuja voitaisiin käyttää varastona, jota ­puret­taisiin tarpeen mukaan.Parhaassa tapauksessa sähköä tuotettaisiin ja kulutettaisiin siellä, missä se on ­kannattavinta, ja huippuja pystyttäisiin tasaamaan säätämällä tuotannon lisäksi myös kulutusta. Investointien tuotto paranisi, ja päästöt vähenisivät.äytännössä matka älykkääseen sähköverkkoon on vielä pitkä. Tiedon pitää kulkea sähköverkkoon kytkettyjen tuottajien ja kuluttajien välillä, ja mukana­olon pitää olla kannattavaa. Nykyistä hajautetummilla markkinoilla tarvitaan aivan uudenlaisia toimijoita. Etenemissuuntaa pohtineen työryhmän mukaan monia tärkeitä askelia on Suomessa jo otettu.Yksittäiselle sähkönkuluttajalle muutos alkaa näkyä siinä vaiheessa, kun hänelle ­tarjotaan porkkanoita älyverkkoon osallistumisen vastineeksi. Silloin markkina­voimat saavat sähkönkin liikkumaan oikeaan suuntaan.