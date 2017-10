Pääkirjoitus

Suomen terveydenhuolto on yhä liian laitoskeskeistä

Uusi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

N

terveydenhuoltolaki on keskittämässä anestesiaa eli nukutusta vaativat leikkaukset sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Sairaalassa on silloin lääkäri päivystysvalmiudessa ympäri vuorokauden. Kirurgi päivystää niin, että hän pääsee paikalle puolessa tunnissa. Aluesairaaloissa tehtäisiin sen jälkeen vain paikallispuudutuksessa tapahtuvia kirurgisia toimenpiteitä.Muutos on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla uudistetaan päivystystä ja sairaaloiden työn­jakoa. Tämä taas pohjustaa ­tulevaa sote- ja maakuntauudistusta.Joukko opposition kansanedustajia ­sekä joitakin hallituspuolue keskustan edustajia haluaisi säilyttää anestesian aluesairaaloissa. Heidän lakialoitteensa on saanut 29 allekirjoitusta. Joukossa on myös yksi hallituspuolue kokoomuksen edustaja. Muun muassa keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila on huolissaan oman kotikuntansa Forssan sairaalasta.Aluesairaaloiden kautta ovat ­ennenkin nousseet pintaan vahvasti terveydenhuoltoon liittyvät aluepoliittiset intressit. Keskikokoisessa maakuntakaupungissa aluesairaala tarjoaa tärkeitä työpaikkoja ja pitää paikka­kunnan profiilia korkealla. Keskusteluun nousee siten vahvasti muitakin kuin terveydenhuoltoon liittyviä argument­teja.äkökulma on ymmärrettävä, mutta terveydenhuoltoa on syytä kehittää ensisijaisesti hoidon näkökulmasta.Suomen terveydenhuolto on historiallisista syistä edelleen hyvin laitos­keskeistä. Aluesairaa­loiden verkostosta tuli aikoinaan hyvin ­tiheä, mutta vanha malli ei vastaa enää nykyisiin vaati­muksiin.Erikoissairaanhoito on aina kallista, jolloin vaativimman erikoissairaanhoidon keskittäminen on järkevää sekä laadun että kustannusten vuoksi. Kirurgisten toimenpiteiden laatu ja turvallisuus ovat sitä parempia, mitä useammin henkilöstö niitä tekee.Rakennusten sijaan on syytä katsoa enemmän sitä, miten ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa juuri oikeaan aikaan ja turvallisesti.