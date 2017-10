Pääkirjoitus

Kittilän tapauksesta pitäisi ottaa oppia myös muualla

kunnan päätöksenteon erikoiset vaiheet etenivät perjantaina siihen pisteeseen, että 27 nykyistä tai entistä kuntapoliitikkoa sai syytteen. Rikosnimikkeiden joukossa on muun muassa törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (HS 14.10.).Käräjille johtanutta tietä voi kuvata ­monella tavalla. Erään luonnehdinnan mukaan kyse on rahan, poliittisen vallan ja henkilöverkostojen toisiinsa kietoutumisesta yhdessä kunnassa. Siksi on hyvä, että asioita ryhdytään käsittelemään riippumattomassa tuomioistuimessa.Tähän asti Kittilän päättäjien toimien arviointi on jäänyt julkisen sanan har­teille. Valtion näkökulmasta jonkin yksittäisen kunnan asioihin puuttumisen kynnys on ollut varsin korkea, sillä kunnallisen itse­hallinnon alueelle ei ole haluttu astua.Vaikka oikeuslaitos arvioi nyt nimenomaan Kittilää, julkisessa keskustelussa on hyvä pohtia myös yleisesti kuntien ­kipukohtia. Suomessa kunnat käyttävät paljon valtaa ja myös rahaa lähellä oleviin kohteisiin. Alttius epäeettiselle toiminnalle on suuri.Julkisuuden valokeila on yleensä kirkkain valtion ja valtakunnan tason päättäjien kohdalla. Päätöksenteon avoimuutta pitäisi kuitenkin lisätä myös kunnissa.