Pääkirjoitus

Väsymyksestä on tullut häpeällistä – silti yhä useampi kärsii univajeesta, eikä syyllistäminen auta mitään

Kylläpä

Uskon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yli

taas väsyttää.Aiemmin olisi ollut ihan tavallista voivotella väsymystä töissä maanantaiaamuna. Nykyisin se tuntuu aikuiselle ihmiselle lähestulkoon häpeälliseltä. Ihan kuin sanoisi, että minä en muuten käy koskaan lenkillä ja syön vain roskaruokaa.Levosta on tullut uusi megatrendi, ja nukkumisen hyötyjä hehkutetaan kaikkialla. Menestyjät nukkuvatkin paremmin.kyllä vahvasti unen tärkeyteen. Olen myös hyvä nukkumaan, mutta kolmen viime vuoden aikana olen saanut katkeamattomat yöunet vain harvoin. Naapurihuoneesta nimittäin huutelee lähes joka yö vilkkaasti uneksiva ja huonouninen lapsi.Vinkit huoneen pimentämisestä ja päivärytmistä lähinnä ärsyttävät. Meillä noudatetaan hyvää unihygieniaa tiukkapipoisesti.Ruuhkavuosina tällaisista arjen pulmista pitää vain selvitä, ei siinä mitään. Koen silti pärjääväni töissä ihan hyvin, mitä nyt välillä päässä humisee.Joskus kuitenkin mietimme aamupalapöydässä mieheni kanssa, että millainen superihminen sitä olisikaan, jos vain saisi nukkua.Samaan aikaan mediassa meuhkataan vaaroista, joita liian vähästä unesta aiheutuu: se huonontaa muistia, syö vastustuskykyä, aiheuttaa tulehdusta ja yllyttää ruokahalua. Riittämätön uni vaikuttaa kolesteroliaineenvaihduntaan ja saa ihmisen jopa näyttämään vähemmän viehättävältä muiden silmissä.Ikään kuin väsymys ei riittäisi, alkaa myös ahdistaa. Heräsin taas neljä kertaa. Mitä se tekee kognitiivisille kyvyilleni?puolet työntekijöistä tuntee itsensä väsyneeksi päivisin. Erityisesti 27–36-vuotiaat toimihenkilönaiset tuntevat itsensä usein väsyneiksi töissä, kertoi terveydenhuoltoyhtiö Odumin ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimus keväällä.Toisten arvioiden mukaan 10–20 prosenttia väestöstä kärsii jatkuvasti tunnin univajeesta.Varmasti osa pilaa unensa itse. Ymmärrän heitä: unen tärkeyttä on vaikea ymmärtää ennen kuin sen menettää. Aika moni tästä joukosta kuitenkin valvoo huolten, pienten lasten, vuorotyön, kroonisen unettomuuden tai fyysisen vaivan takia. Silloin syyllistäminen ei auta. Unettomuuden murehtiminen kun vie viimeisetkin unet.Sen sijaan ainakin minua auttaa kierosti ajatus, että en kärsi yksin. Ja jotenkin me kaikki vain selviämme.