Kelan johtajat Vieraskynä-palstalla: Nykyinen asumistuki voi johtaa ongelmiin kimppa-asujilla – Ruokakunnan käsite pitäisi määritellä uudelleen

siirtyivät yleisen asumistuen piiriin äskettäin, elokuun 2017 alussa. Suurin muutos on ­en­tisen yksilökohtaisen asumislisän muuttuminen koko ruokakunnan yhteiseksi tueksi.Julkisessa keskustelussa on tuotu esiin, että muutos voi vaikeuttaa opiskelijoiden kimppa-asumista ja lisätä yksiöiden kysyntää. Muun muassa eduskunnan ympäristö­valiokunta on tunnistanut ongelman. Myös Kela toi tämän riskin esille, kun uudistusta valmisteltiin.uudistuksella on kuitenkin myös paljon myönteisiä vaikutuksia.Valtaosa opiskelijoista hyötyy ­uudistuksesta: enemmistö heistä saa nyt aiempaa suuremman ja ­ympärivuotisen asumisen tuen. ­Tuki kohdentuu entistä tarkemmin niille opiskelijoille, joilla on pienet tulot suhteessa asumismenoihin.Lisäksi muutoksella selkeytettiin asumistukijärjestelmää. Yleisestä asumistuesta tuli myös opiskelijoiden asumisen tuen muoto.Asumistuen ruokakuntakohtaisuus tarkoittaa sitä, että yhteisen vuokrasopimuksen tehneet asukkaat kuuluvat samaan ruokakuntaan. Tällöin tukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien jäsenten ­tulot.Ruokakunnan jäsenet voivat olla avio- tai avopuolisoita tai kämppäkavereita. Määrittelyn taustalla on ajatus siitä, että kaikilla asukkailla on velvollisuus osallistua yhteisen asunnon asumismenoihin.Ruokakunta-ajattelu ei kuitenkaan merkitse elatusvelvollisuutta puolisoa tai kämppäkaveria kohtaan. Elatusvelvollisuus on käsitteenä huomattavasti laajempi kuin ­vastuu yhteisen asunnon asumismenoista. Avio- ja avopuolisot sekä lapset, vanhemmat ja isovanhemmat kuuluvat aina samaan ruokakuntaan riippumatta siitä, onko heillä yhteinen vuokrasopimus tai ovatko jotkut alivuokralaisia.käsite on osoittanut haasteellisuutensa asumistuen maksamisessa.Kelan asiantuntijat toivat lakimuutosta valmisteltaessa esiin, että edessä voi olla tilanteita, joissa kämppäkaverin tai kumppanin tulot pienentävät myös ruokakunnan toisen jäsenen asumistukea. Kela on viestinnässään kertonut muun ­muassa opiskelijajärjestöille avoimesti, miten asumistukea voi saada kimppa-asumiseen.Nykyistä yksilöllisempi asumis­tuki hyödyttäisi asiakkaita ja selkeyttäisi kimppa-asumista. Se todennäköisesti myös vähentäisi ­yksiöiden kysyntää.Toisaalta muutos suurentaisi kustannuksia merkittävästi, kun yhden asunnon yhteisiä kuluja tuettaisiin useampaan kertaan. Kustannukset tulisi kattaa joko alentamalla asumistuen tasoa tai lisäämällä julkisia menoja.seuraa tarkasti uudistuksen vaikutuksia ja kustannuksia. Tilastoista nähdään, kuinka paljon opiskelijoita on siirtynyt yleisen asumistuen piiriin.Lokakuun alussa sekä yleistä asumistukea että opintorahaa maksettiin noin 108 000 kotitaloudelle. Tukea saavista opiskelijoista yksin asuvia oli 58 prosenttia, kimppa-asunnoissa asuvia 20 prosenttia ja muita 22 prosenttia. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat lapsettomat parit, lapsiperheet ja esimerkiksi vanhempien kanssa asuvat täysi-ikäiset lapset.Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yksin asuvien tuen saajien määrä on kasvanut eniten. Kaikista yleisen asumistuen saajista yksin asuvia oli viime vuoden lokakuussa 53 prosenttia ja tämän vuoden lokakuussa 57 prosenttia.Myös kimppa-asunnoissa asuvien määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi. Opiskelijoiden keskimääräinen asumistuki oli yksin asuvilla noin 300 euroa ja kimppa-asujilla noin 260 euroa.on vain yksi esimerkki eri etuuksiin liittyvistä käsit­teistä, jotka eivät vastaa nykyajan tarpeisiin. Useissa etuuslaeissa tarvittaisiin yksilön, perheen tai ruokakunnan käsitteen uudistamista ja yhdenmukaistamista.Kela on käynnistänyt valmistelun sosiaaliturvan selkeyttämisestä ja yhdenmukaistamisesta. Yksi uudistamisen tavoitteista on se, että perhe ymmärrettäisiin samalla tavalla kaikissa etuuksissa.