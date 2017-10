Pääkirjoitus

Tarjouskilpailu ohittaa asiakkaan

saa käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen, joka vaatii kilpailuttamisen lopettamista vammaisten henkilöiden asumista ja muuta välttämätöntä huolenpitoa koskevissa palveluissa.Vaikka kansalaisaloite koskee vain vammaispalveluja, se nostaa laajemminkin esiin hankintalain tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia. Kiistaa on jo aiemmin herättänyt se, että Suomessa ­noudatetaan EU:n hankintadirektiivin määräyksiä jäykemmin kuin ­monessa muussa maassa. Hiljattain uudistettu direktiivi ja sen pohjalta uudistettu hankintalaki eivät ole poistaneet näitä ongelmia.Hankintalain soveltaminen sosiaalipalveluissa johtaa siihen, että vammainen henkilö tai hänen omaisensa eivät pääse vaikuttamaan palvelujen sisältöön, kuten asuinpaikkaan. Erityisen ongelmallisina vammaiset ja heidän omaisensa ovat pitäneet kuntien järjestämiä uusintakilpailutuksia, joissa palvelun tarjoaja voi vaihtua muutaman vuoden välein. Tuttu henkilöstö vaihtuu uuteen, jolloin turvallisen ja toimivan arjen rakentaminen esimerkiksi kehitysvammaiselle on aina aloitettava alusta.un kunta tai valtio ostaa palveluja ulkopuoliselta tuottajalta, hankintalain ­mukainen, hyvin toteutettu kilpailutus takaa avoimuuden ja yhtäläiset pelisäännöt. Kunta tai valtio saa mitä tilaa sen mukaan, miten hyvää tilaaja­osaamista virkamiehillä on. Vaikka sosiaalipalveluissa on kyse ihmisten henkilökohtaisista tarpeista, asiakkaalla ei ole kilpailutuksessa mitään juridista roolia. ­Hänellä ei ole myöskään oikeutta valittaa päätöksistä.Ilman lakimuutoksiakin kilpailutuksissa voisi painottaa laatukriteereitä nykyistä enemmän. Tilaaja voi hakea parasta hinta-laatusuhdetta. Vammaisten asumispalvelua ei ole myöskään pakko kilpailuttaa säännöllisin väliajoin, vaan kunta voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.EU-direktiivi olisi antanut mahdollisuuden kieltää pelkällä hinnalla kilpailuttaminen sote-palveluissa, mutta hankintalakiin tätä pykälää ei otettu. Suomessa sote-palvelujen kilpailutuksen kynnysrajaksi otettiin 400 000 ­euroa, kun EU-direktiivissä raja on 750 000 ­euroa. Kynnys­rajan ylittävät hankinnat on kilpailutettava. Jos palveluja kilpailutetaan pelkällä hinnalla, riskinä on saalistushinnoittelu. Yksi vahva toimija voi painaa hinnan niin alas, etteivät muut kykene siihen vastaamaan.Kun kilpailutetaan isoja kokonaisuuksia, suuret tuottajat pärjäävät pieniä paremmin. Kaikissa yksityisten tuottamissa asumispalveluissa kolme suurinta tuottajaa on vallannut markkinasta yli puolet.yöministeri Jari Lindström (sin) ilmoitti eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla, että kuntiin lähetetään nyt rautalangasta väännetyt ohjeet kilpailuttamisista. Uudet kunnanvaltuutetut voisivatkin esimerkiksi kunnan strategiassa järkeistää ja selventää oman kunnan toimintatapoja kilpailutuksissa.Lindström kehotti kuntia käyttämään enemmän palveluseteleitä sote-aloilla, jolloin kilpailutuksilta vältytään ja asiakas saa itse valita palvelun tuottajan. Toistaiseksi kunnat ovat käyttäneet palveluseteleitä hyvin vähän sosiaali- ja terveydenhuollossa.Sote-uudistus lupaa vammaisten ja vanhusten palveluihin myös henkilökohtaisen budjetin, jolloin asiakas pääsisi itse valitsemaan kaikkien palvelujensa tuottajan. Sote-uudistus on kuitenkin kesken eikä henkilökohtainen budjetti ole muutenkaan mikään pikaratkaisu. Britanniassa se on otettu käyttöön jo vuonna 2009, mutta tähän mennessä vasta noin kolme neljäsosaa vammaisista henkilöistä on sen piirissä.