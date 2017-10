Pääkirjoitus

Itävalta siirtyi EU:n itäisten nationalistien rintamaan

Itävalta

mainitaan poliittisen kehityksen tiennäyttäjänä Euroopassa lähinnä siksi, että oikeistonatio­nalistit menestyivät kansallisissa vaaleissa Itävallassa jo vuonna 1999. Yli vuosikymmen myöhemmin monessa muussa Euroopan maassa nähtiin nationalistien ja populistien nousu, mutta tänä vuonna sen arvioitiin jo taittuneen laskuksi oikeiston näyttävien vaalitappioiden jälkeenNyt Itävallasta haetaan jälleen merkkejä tulevasta. Perinteinen keskustaoikeiston valtaryhmä Itävallan kansanpuolue ÖVP voitti sunnuntain kansalliset vaalit nationalistisella ja maahanmuuttovastaisella kampanjalla, ja oikeistonationalistien vapauspuolue FPÖ sai parhaan vaalituloksensa sitten vuoden 1999.Yhteensä lähes 60 prosentin ääniosuus kahdelle tiukan nationalistisilla teemoilla kampanjoineelle puolueelle on merkittävä siirtymä maassa, jossa kansanpuolue on vuosikymmenen jakanut vallan demareiden eli SPÖ:n kanssa.Kansanpuolue oli selvä voittaja noin 32 prosentin ääniosuudella. Postiäänet saadaan laskettua lopullisesti vasta torstaina, mutta ÖVP, FPÖ ja SPÖ ovat niin lähellä toisiaan, että mitkä ­tahansa kaksi puoluetta tästä kolmikosta voivat perustaa ­keskenään enemmistöhallituksen.Ilmeisin vaihtoehto on kansanpuolueen vaalivoittoon johtaneen 31-vuotiaan Sebastian Kurzin kanslerina johtama hallitus, jossa vapauspuolue on mukana.oimakas maahanmuuttovastaisuus yhdistäisi uutta hallitusta Itävallan rajanaapureihin Unkariin, Slovakiaan ja Tšekkiin sekä myös Puolaan.EU:ssa saadaan pian näyttöä siitä, miten pitkälle Itävallan uusi hallitus muuten myötäilee esimerkiksi Unkaria Venäjän-vastaisten pakotteiden arvostelussa.Muuten arvioissa Itävallan vaalituloksen merkityksestä kannattaa välttää sitä virhettä, että EU:n suuntaa ennustetaan kulloinkin tuoreimman tapahtuman perusteella. Jos kuvaa venyttää yli vuoden mittaiseksi, Euroopan poliittisessa kartassa näkyy sekä populistien nousu että useita populistien vastustajien voimannäyttöjä.Siinäkin kuvassa jokainen maa on erillistapaus, ja Itävalta on monimutkaisen historiansa kanssa niistä erillisimpiä.