Pääkirjoitus

Ranskassakin sato on pilalla

Suomalaiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

viljelijät eivät ole ainoita, jotka joutuvat tuskailemaan sadon menetystä kylmän ja sateisen kesän ja syksyn vuoksi. Samasta ­ilmiöstä ovat kärsineet viljelijät muuallakin Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa.Ranskan viinisato kuluneelta kesältä jää eräiden arvioiden mukaan kehnoimmaksi 60–70 vuoteen.Viini on merkittävä maataloustuote Ranskassa, ja erittäin merkittävä koko unionissa. Suomalaisten on joskus vaikea muistaa viinin sitä puolta.Etelä-Euroopassa, muun muassa Espanjassa, on puolestaan kärsitty kuumuudesta ja kuivuudesta.Atlantin toisella puolella tärkeällä tuotantoalueella Kaliforniassa viinipalstoja ovat puolestaan tuhonneet laajat maastopalot.Vielä on ennenaikaista arvioida, kuinka paljon Ranskan ja Kalifornian onnettomat olosuhteet vaikuttavat myöhemmin myyntiin tulevien vuosikertojen määrään, laatuun ja hintaan.Kuluneen kauden viinisato Ranskassa tuskin kuitenkaan nousee laadultaan edes keskimääräiseksi.Sään ääri-ilmiöt ovat ilmastonmuutoksen myötä yleistyneet. Se vaikuttaa paitsi viiniin myös kaikkeen maataloustuotantoon.