Pääkirjoitus

Mitä Merkelin uusi jengi aikoo?

nykyinen ja tuleva liitto­kansleri Angela Merkel aloittaa keski­viikkona uuden hallituksensa kokoamisen. Ensimmäisinä tapaamiseen on pyydetty liberaalipuolue FDP:n edustajat. Heitä seuraavat vihreät.Torstaina FDP ja vihreät treffaavat kahden kesken, ja perjantaina koolla on koko jengi, siis Merkelin CDU:n, CDU:n baijerilaisen sisarpuo­lueen CSU:n, FDP:n ja vihreiden edustajat.Merkel tarvitsee hallituksen, jossa on mukana koko nelikko. Helppoa yhteisten sitoumusten tekemisestä ei tule.tyyliin kuuluu ratkoa eteen tulevat ongelmat pragmaattisesti yksi toisensa perään. Mutta voidakseen tehdä tätä maailmanpolitiikassa Merkelin on ensin saatava oma joukkueensa pelaamaan yhteen.Hallitusneuvotteluista tulee kova vääntö, mutta riitoja mielenkiintoisempaa on se, mitä saadaan sovittua. Vaikka Mer­kelin vaalivoitto tarkoittaa jatkuvuutta, Saksan linjaan tulee myös muutoksia.FDP:n johtaja Christian Lindner ha­luaisi valtiovarainministeriksi. Se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, ettei Saksa noin vain tukisi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdottamia EU:n ja euroalueen uudistuksia. FDP vastustaa euro­alueen yhteistä budjettia, jos sillä voisi paikkailla eri euromaiden taloutta.Lindnerilla on paljon visioita digitalisoitumisen vauhdittamisesta ja start­upeista. Tämä sopinee Merkelille. Enemmän päänvaivaa aiheuttavat Lindnerin puheet ulkopolitiikasta. Lindner esimerkiksi avaisi Venäjä-pakotteita ohi Minskin sopimuksen, jos sillä saataisiin yhteistyö sujumaan esimerkiksi Syyriassa. Jos taas yhteistyö ei suju, Lindnerin mielestä Saksan hallituksen pitäisi vetää tukea Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelta.Ulkoministerin salkku sopisi vihreiden Cem Özdemirille. Tämä voi muuttaa Saksan Venäjän- ja Turkin-politiikkaa, sillä vihreiden ulkopolitiikassa korostuvat ihmisoikeudet. Özdemirin juuret ovat Turkissa, mikä tuo oman kierteensä Saksan ja Turkin kireään suhteeseen.Jos FDP:n ja vihreiden kannat jossain eroavat radikaalisti, niin pakolaispolitiikassa. Vihreiden dna:ssa on myös sotilaallisten väliintulojen ja varustautumisen vastustaminen, mikä voi heikentää Saksan innokkuutta lisätä vastuutaan Euroopan yhteisestä turvallisuudesta.Merkelillä on jouluksi hallitus, hyvä. Ellei, se ei ole ihme.Edessä on monta vaihetta. Merkelin huomio on lähiajat siinä, miten hän saa uuden joukkueensa pelaamaan yhteen.