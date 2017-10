Pääkirjoitus

Suomi on tarina miesjoukosta metsässä – mutta miksi iloiset velikullat vaikenivat?

ehkä sattumaa, että suomalaisuus on tarina iloisesta miesjoukosta, joka elää metsässä ja taistelee herrojen metkuja ja ylivoimaista vihollista vastaan. Jos Seitsemän veljestä ja Tuntemattoman sotilaan jättää pois, tulee hutera olo: mikä romaani kertoisi nykysuomalaisten tarinan?Kunnia kuuluu tietenkin Aleksis Kivelle ja Väinö Linnalle, joiden kirjat ovat sekä kielellisesti mestarillisia että teemoiltaan monikerroksisia ja avautuvat lisäksi moneen suuntaan. Mutta suosioon vaikuttavat myös muut kuin kirjalliset arvot.Kerta toisensa jälkeen uusi mies­sukupolvi ”haastaa” edeltäjänsä teke­mällä näistä kirjoista elokuvan tai näytelmän. Uusi versio on ”suuri tapaus”, joka aiheuttaa ravisuttavan ”kohun”. Tuntuu kuin katselisi elokuvaa Päiväni murmelina.olikin hauska nähdä vähän erilainen versio suomalaisista. Kävin katsomassa Saara Turusen kiitetyn näytelmän Tavallisuuden aave.Tämäkin teos kertoo suomalaisista miehistä. Mutta kurittomien velikultien sijaan miehet enimmäkseen vaikenevat ja ovat sitä mieltä, ettei muidenkaan pitäisi puhua kovin paljon. Metsistä on noustu olohuoneisiin ja tarjolla on jäätyneitä hetkiä, vaivautuneita juhlapuheita, kiusaantunutta kursailua, kahvilusikoiden vimmaista kilinää ja televisiojouluja. Erityisesti tunteiden ilmaiseminen on ylivoimaista: vaikeudet alkavat heti, kun jonkun pitäisi sanoa jotakin lämmintä, hauskaa tai rakastavaa.Yleisö taputti ja huusi näyttelijät kerta toisensa jälkeen lavalle, joten jotakin tunnistettavaa Turusenkin versiossa selvästi oli. Miten nämä kaksi tulkintaa miehistä pitäisi ymmärtää: miksi velikullat vaikenevat?väittävät, että kun vaikeat sotakokemukset painetaan pinnan alle, tunteiden hallinta vie voimia. Trauma näkyy pinnalla jäykkänä ja mustavalkoisena käytöksenä ja tunteiden ilmaiseminen on vaikeaa, vähäistä tai jyrkkää.Sodan jälkeen monet rintamalta palanneet vaikenivat kotona ja myös yhteiskunnassa, jossa elämä painui monin tavoin pinnan alle valvontakomission silmän alla.Väinö Linnan kirjoittama ja Edvin Laineen ohjaama Tuntematon sotilas kertoi tuoreeltaan, miten suomalaiset voivat pärjätä. Sanoma oli, että suomalaiset miehet olivat pärjänneet pitämällä yhtä. Ja niin he pitivätkin luomalla tiiviitä verkostoja. Maata ohjattiin miesporukoilla, ja niiden hiihtoretkien nuotiotulilla palattiin sodan tunnelmiin.Näihin miesporukoihin törmäsi pitkään yrityksissä, politiikassa ja järjestöissä. Vielä 1980-luvun lopulla monissa työpaikoissa tuli masentava tunne siitä, että mitään kovin ihmeellistä ei kannattanut yrittää, koska kaikki oli jo sovittu jossakin. Pinnan alla toimivissa porukoissa oli paljon politikointia. Porukoita oli varottava ja niiden tahtoa arvailtava, jos halusi edetä urallaan. Porukat estivät myös muutoksen. Uudet tulokkaat ja eri tavoin ajattelevat sivuutettiin herkästi hörhöilijöinä.Nyt maailma on tietenkin avoimempi ja liikkuvampi. Politiikkaa ja taloutta on vaikea kontrolloida ja tulosmittarit tuovat läpinäkyvyyttä.on tehty uusiksi useampaan kertaan.Rauni Mollberg yritti tehdä yksilöllisellä 1980-luvulla auteur-elokuvaa sodan raa’asta todellisuudesta. Suurin kohu nousi käsivaralla tehdystä kuvauksesta, jonka heiluva jälki pahoitti varsinkin vanhemman väen mielen.Aku Louhimiehen Tuntemattomassa kamera tuskin heiluu. Tulossa lienee suuren maailman malliin tehty elokuva, joka viljelee suuria näyttelijöitä, linjakkaita kamera-ajoja ja vyöryvää musiikkia ylistäen pienen ihmisen suuruutta sodan mielettömyyden keskellä.on varmasti kelpo elokuva, mutta silti tunnen myös pientä ahdistusta. Ei ehkä ole sattumaa, että Tuntematon pantiin tekoon talouskriisin vuosina: vanhat myytit haetaan usein apuun vaikeina aikoina ja silloin herkästi palataan muutenkin taaksepäin. Viime vuosina ässämiehet ovat olleet kovassa ­kurssissa ihan yhteiskunnan huipulla saakka ja naisvihasta on tullut sosiaalisessa mediassa ihan tavallinen juttu.Linnan Tuntematon on kirjoitettu koruttomalla hemingwaylaisellä lauseella niin, että sitä voivat lukea yhtä hyvin pasifistit kuin sodan muiston vaalijat. Sääli, jos Tuntematon muuttuu myytiksi siitä, että asiat on hyvä hoitaa poikaporukalla. Siksi aina uuden ensi-illan tullen kohotan katseeni hiljaa taivaalle ja pyydän kansalliseeposta, jossa olisi edes pari fiksua työssä käyvää naista.