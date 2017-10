Pääkirjoitus

Britannian EU-eron ehdoilla olisi jo kiire

EU-eroprosessin takaraja lähestyy. Se on todellisuudessa paljon lähempänä kuin eroneuvottelujärjestelmään kirjattu kahden vuoden takaraja, joka on tulossa vastaan keväällä 2019.Britannian taloudelle olisi elintärkeää saada nopeasti jonkinlainen selvyys siitä, miten talous- ja tullisuhteet järjestetään sen jälkeen kun Britannia on eronnut EU:sta. Kun yritykset tekevät liiketoimintaa ja investointeja koskevia suunnitelmiaan, ne tarvitsevat näkymiä vuosien ja jopa kymmenien vuosien päähän.Jos näyttää siltä, että ero lähestyy eikä yritysten kannalta olennaisista asioista ala tulla selvyyttä, Manner-Euroopan markkinoilla toimivat ja niitä tarvitsevat yritykset alkavat siirtää toimintojaan pois Britanniasta. Verkottuneilla maailmanmarkkinoilla tällaisia loppu- tai välituotteiden tuonnista tai viennistä riippuvaisia brittiyrityksiä on paljon. Niiden virta pois saarimaasta on jo vuolastumassa.Loppuviikolla EU ja Britannia yrittävät saada brexit-neuvotteluja liikkeelle huippu­kokouksessa Brysselissä. EU ei ole halukas tekemään tässä kokouksessa mitään myönnytyksiä. Tämä kertoo, ettei neuvottelutilanne ole läheskään tasaväkinen. Jos ­Britannia lähtee unionista ilman sopimusta tai ilman tulevan suhteen raamitusta, sen kauppasuhteet putoavat Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimusten varaan.WTO-sopimukset olisivat Britannialle paljon heikompi turva kuin unionin yhteiset sopimukset. EU:lla on noin 60 vapaakauppasopimusta maiden tai maaryhmien kanssa. Uusia on tulossa. Unionilta meni vuosikymmeniä päästä tällaisen sopimussalkun haltijaksi. Britannia joutuisi räätälöimään itselleen näiden sopimusten korvikkeet hetkessä, jos se haluaisi jatkaa ilman suuria ongelmia.aiken lisäksi WTO:n mahtimaa Yhdysvallat heikentää presidentti Donald Trumpin patistamana WTO:ta. Yhdysvallat on kertonut, että se haluaa muuttaa WTO:n riitojen sovittelujärjestelmää, jota on pidetty koko järjestön ytimenä. Yhdysvallat haluaisi itselleen oikeuden hylätä ­sovittelutuloksia, jos ne eivät maata miellytä. Päästäkseen tähän Yhdysvallat jumiuttaa tuomareiden ­nimittämistä vetoomustuomioistuimeen.Britannian hallitusta ajaa liikkeelle myös se, että työväenpuolue hakee yhteistyötä konservatiivien kanssa. Tavoitteena on tehdä hyvissä ajoin hallitukselle selväksi se, ettei parlamentti hyväksy jättäytymistä WTO:n varaan eikä EU-eroa ilman uutta sopimusta unionin kanssa.rexit-neuvotteluissa ei siis ole unionin puolella läheskään yhtä kovaa painetta kuin Lontoossa. Enää ei kuule muutoin kuin retorisen pullistelun tarkoituksessa brittihallituksen sisältä arvioita, joiden mukaan unionin on oman vahingoittumisensa pelossa pakko tehdä suuria myönnytyksiä brexit-neuvotteluissa.Heikko pokerikäsi on saanut Britannian hallituksen jo lupaamaan, että Britannia maksaa osuuksiaan niistä rahallisista sitoumuksista, joita maa on EU-jäsenenä tehnyt. Raha voi olla hyvä konsultti ja neuvottelujen vauhdittaja, sillä unioni tosiaan tarvitsee Britannian maksuosuuksia sovittuihin menoihinsa. Yksikään maa ei halua maksaa ­lisää, jotta Britannian lähdön aiheuttama kuoppa täyttyisi. Neuvotteluosapuolilla on kuitenkin valtavat näkemyserot summan koosta.Kysymys rahasta on todennäköisesti soviteltavissa ja neuvoteltavissa. Jotta tähän päästään, Britannian olisi ensiksi peruutettava aikeistaan rajoittaa maahanmuuttoa unionimaista. EU:lle tämä näyttää olevan kohta, josta ei neuvotella.