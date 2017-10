Pääkirjoitus

Skandaalin takaa paljastuu vanha ahdistelun kulttuuri

Holly­woodin elokuvamoguli Harvey Weinstein on menettänyt ahdistelu­paljastusten vuoksi kunniansa ja asemansa. Weinsteinin veljesten studio on myynnissä, Oscar-akatemia erotti Weinsteinin jäsenyydestään, ja Ranska perui Weinsteinille myönnetyn Légion d’honneur -kunniamerkin.The New York Timesin vajaat kaksi viikkoa sitten julkistamista tiedoista käynnistynyt skandaali on saanut ahdistelutapausten joukossa ennennäkemättömät mittasuhteet. Siksi arvioidaan, että skandaalilla voi olla syvemmälle menevät seuraukset kuin lukuisilla aiemmilla tapauksilla, joissa Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa on paljastunut vallankäyttöä seksuaalisella ahdistelulla.Näkyvyyttä ja reaktioiden voimaa on lisännyt se, että Weinsteinia ahdistelusta syyttävien naisten joukossa on Holly­woodin tunnetuimpia näyttelijöitä Gwyneth Paltrow’n ja Angelina Jolien johdolla. Weinsteinin vallan lonkerot ovat ulottuneet elokuvateollisuuden ohella muotimaailman huipulle ja Yhdysvaltojen politiikkaan.Samalla kun tapaus ravistelee maailman viihde- ja muotiteollisuuden huippua, on siitä tullut uusi esimerkki sosiaalisen median roolista tiedon räjähdysmäisen nopeassa leviämisessä.Sunnuntaina näyttelijä Alyssa Milano kehotti häirintää tai ahdistelua kokeneita naisia lähettämään Twitterissä viestin tunnuksella #MeToo, eli minä myös. Tunnuksella kertyi vuorokaudessa viestejä eri sivustoilla puoli miljoonaa.eaktion voimakkuus ja laajuus sosiaalisessa mediassa on merkki ahdistelukulttuurin laajuudesta. Reaktiot tulivat enimmäkseen Yhdysvalloista, mutta myös Euroopassa kertyi viestejä vastaavilla tunnuksilla. Suomessakin lukuisat naiset ovat lähet­täneet eri alustoilla MeToo-viestejä. ­Mikään ei anna syytä otaksua, etteikö seksuaalisen häirinnän kulttuuri olisi vahvoilla myös täällä.Weinsteinin putoaminen huipulta kertoo myös siitä, miten rahaa ja valtaa on käytetty ahdistelusyytösten vaimentamiseen. Tiettävästi Weinstein on vuosien varrella toistuvasti maksanut uhreilleen ja välttänyt oikeuteen joutumisen.