Pääkirjoitus

Radikalisoituminen on tyhjä sana, ja suvereniteetti on nationalisteille savuverho

Miten

Islamofobeille

Radikalisoituminen

naapurin mukavasta pojasta tuli itsemurha­pommittaja?Hän radikalisoitui.Epäilemättä radikalisoitui, mutta mitä se tarkoittaa?Se tarkoittaa, että hänestä tuli itse­murhapommittaja.Radikalisoitumisesta on tullut sana, jonka kaikki ymmärtävät, vaikka kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa.Ennen oli partasuuradikaaleja ja radikaaleja sisustusratkaisuja. Nyt Suomessakin vedotaan radikalisoitumiseen, kun linjataan maahanmuuttoa tai säädetään tiedustelulakeja.Kun nyt puhutaan radikalisoitumisesta, puhutaan lähes yksinomaan poliittisen islamin nimissä tehdystä terrorista, ja siitä pitääkin puhua. Euroopassa jo useammasta naapurinpojasta on todella tullut itsemurhapommittaja kenenkään havahtumatta siihen ajoissa.riittää tämän kehityksen selitykseksi se, että naapurinpoika on muslimi. Se on rasismia ja heikko ennusteen peruste, kun huomioi maailman ja Suomenkin muslimien määrän, ja vaikkapa yksinäisen peri­amerikkalaisen Las Vegasin massamurhaajan tai Jokelan kouluampujan.Jotakin kuitenkin tapahtuu erityisesti pienelle osalle muslimimaahanmuuttajien pojista, ja on tärkeää, että se saadaan pysähtymään.Radikalisoitumisen toteamisen pitäisi olla pohdinnan alku eikä sen loppu. Mitä tarkkaan ottaen pojalle tai tytölle tapahtuu, ja mitä hänen perheensä, yhtei­sönsä ja yhteiskunnan pitää tehdä?Nykyisessä käytössään radikalisoitumisen toteaminen on keino välttää enempää pohdintaa.on näin käytettynä tyhjä sana, samaan tapaan kuin suvereniteetti on pelkkä peitesana presidentti Donald Trumpin ja hänen eurooppalaisten sielunveljiensä käytössä.Syyskuussa YK:ssa pitämässään Yhdysvaltojen puheenvuorossa Trump käytti sanaa suvereniteetti kymmenen kertaa ja suvereeni-sanaa 11 kertaa.Valtioiden suvereniteetti on kansainvälisen oikeuden perusperiaate, mutta silläkään ei ole automaattisesti tarkempaa sisältöä.Oikeistonationalistien käytössä suvereniteetti on kuori, jonka alle mahtuvat yhtä hyvin kansainvälisten sopimusjärjestelmien horjuttaminen kuin aimo annos rasismia ja ennakkoluuloa.Venäjän johtokin puhuu paljon suvereniteetista, ja luo siihen sisällön itse.