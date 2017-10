Pääkirjoitus

Hyvä arki edistää kotoutumista

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hallitus

Vireillä

Kotoutumisen

Kunnille

ei ole syrjässä globaalin muuttoliikkeen kasvusta. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Suomessa asuu noin puoli miljoonaa maahanmuuttaja­taustaista ihmistä.Muuttajat saapuvat Suomeen eri syistä – useimmiten työn, opintojen ja avioitumisen vuoksi. Osa pakenee kotimaansa turvattomia oloja.Kotoutumisen ytimessä on maahanmuuttajien muun väestön kanssa yhdenvertainen mahdollisuus työllistyä, kouluttautua ja elää ­hyvää arkea uudessa kotimaassa. Viranomaisten tehtävänä on luoda kotoutumiselle puitteet ja tukea maahanmuuttajien omaa aktiivisuutta kotoutumisessaan.Maahanmuutto vaikuttaa Suomen monimuotoisuuden, elinvoiman ja sosiaalisen eheyden kehittymiseen. Suomessa on hyvät edellytykset onnistua monialaisessa kotouttamisessa, jolla vältetään monissa maissa tapahtunut eriarvoisuutta ja syrjäytymistäkin aiheuttava segregaatiokehitys.valmistelee parhaillaan esitystä uudeksi kotoutumislaiksi. Esityksen painopisteenä on kotoutumisen huomioiminen yhteiskunnan kaikilla aloilla. Kumppanuuksia järjestöjen, elinkeinoelämän ja maahanmuuttajien kanssa lisätään. Samalla vahvistetaan maahanmuuttajien työllistymistä, koulutusta ja hyvinvointia tukevia kotoutumis­palveluita sekä selkiytetään viranomaisten vastuuta kotouttamisessa.Suomen kunnilla on monipuolinen palvelujärjestelmä, ja monessa kunnassa on jo pitkät perinteet maahanmuuttajien osallisuuteen ja kotoutumiseen panostamisessa. Maakuntauudistuksen seurauksena myös maakunnille tulee keskeinen rooli kotoutumisen edistämisessä.Nykyiset työhallinnon palvelut korvautuvat maakuntien kasvupalveluilla, joiden tavoitteena on muun muassa nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä. Samoin tavoitteena on hyödyntää maahanmuuttajien kansainvälistä osaamista ja verkostoja sekä usein innovatiivista ajattelua suomalaisyritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä.on useita uusia toimia ­tavoitteiden onnistumiseksi. Kotoutumiskoulutusta on tällä hallituskaudella muutettu työelämälähtöisemmäksi, ja siirtymiä ammatilliseen ja muuhun koulutukseen on helpotettu. Myös maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista sekä koulutettujen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutusta kehitetään parhaillaan.Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työllistymiskokeilun, jossa maahanmuuttajien työpanosta ohjataan etenkin työvoimapulaa kohtaaville aloille. Kokeilussa kotoutumista tukeva koulutus rahoitetaan sijoittajavaroin ja räätälöidään yritysten tarpeisiin. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet myönteisiä.Maahanmuuttajien panoksen saamiseksi yhteiskunnan käyttöön valmistelemme myös valtioneuvoston yhteistä Talent Boost -ohjelmaa, jolla houkutellaan osaajia Suomeen ja hyödynnetään täällä jo olevaa kansainvälistä huippuosaamista.kantavia voima­varoja ovat perhe ja kuuluminen yhteisöön. Hyvässä kotouttamisessa jokainen löytää itselleen sopivan kotoutumispolun. Osa tarvitsee ­lyhytaikaista tukea, osa esimerkiksi pidempiaikaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. On sekä maahanmuuttajien että suomalaisen yhteiskunnan etu, että kotoutumispalveluissa vastataan tehokkaasti eri maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin.Varhaiskasvatuksen, koulun ja lasten ja nuorten muun elinpiirin ohella vanhemmilla on merkittävä vaikutus lastensa kotoutumiseen. Perhelähtöisen kotoutumisen vahvistamiseksi valmistelemme parhaillaan pysyvää koulutusmallia, jolla taataan kieli- ja muuta koulutusta lapsia kotona hoitaville vanhemmille. Koulutus vahvistaa etenkin maahanmuuttajanaisten osallisuutta arjessa sekä siirtymistä työ­elämään lasten kasvettua., järjestöille ja tuleville maakunnille on taattava riittävät voimavarat ja osaaminen kotoutumisen edistämiseen. Lisäämme myös kotouttamistoimien vaikuttavuuden seurantaa, jotta voimme suunnata resurssit oikein.Kotoutuminen on vuorovaikutteista kehitystä, jossa sekä maahanmuuttaja että yhteiskunta muuttuvat. Kansainvälinen, turvallinen ja tasa-arvoinen Suomi tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän mahdollisuuksiaan antaa panoksensa Suomen hyväksi.