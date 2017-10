Pääkirjoitus

Sipilän hallitus taas kriisin partaalla

Juha Sipilän (kesk) porvarihallitus kävi taas kerran kriisin partaalla, ja jälleen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen vuoksi.Viimeksi samantyyppinen tilanne koettiin kaksi vuotta sitten syksyllä, kun Sipilä uhkasi suorassa televisiolähetyksessä marssia presidentti Sauli Niinistön pakeille jättämään hallituksensa eronpyynnön.Tällä kertaa keskusta ja kokoomus kiistelivät sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapaudesta ja asiakasseteleistä. Kokoomus tiettävästi halusi asiakasseteleiden käyttömahdollisuuden niin laajaksi, että ­ainakin keskustan mielestä laajennus uhkasi julkista erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoito on julkisten terveyspalvelujen toimivin osa.Keskiviikkona hallitusryhmien puheenjohtajat pääsivät alustavaan sopuun viimeisistä kiistoista. Valinnanvapautta koskevan hallituksen esityksen pitäisi tulla hallitus­puolueiden eduskuntaryhmien hyväksyttäväksi tänään torstaina. Asiaa on varauduttu käsittelemään vielä perjantaina. Valinnanvapauslain kanssa on tulossa kiire. Se pitäisi saada lausuntokierrokselle marraskuun alussa.lta-Sanomien tietojen mukaan (IS 18.10.) Sipilä oli ollut viime viikolla yhteydessä Sdp:n puheenjohtajaan Antti Rinteeseen ja kysynyt, tulisiko Sdp kokoomuksen ­tilalle hallitukseen. Eilen keskiviikkona sekä Sipilä että Rinne sanoivat, että ­sellaista keskustelua on kyllä käyty, mutta se tapahtui jo viime kesänä perus­suomalaisten johtajien vaihtuessa. Sitä paitsi Rinteen vastaus olisi sama kuin kesällä: Sdp tulee hallitukseen vain vaalien kautta.Julkisesti puoluejohtajat eivät oikein voi muutakaan kuin kiistää keskeneräiset tai mönkään menneet suunnitelmat.Se tiedetään yleisesti, että keskustan ja kokoomuksen välit ovat nykyään erittäin kehnot, ovat olleet ainakin kesän lopusta lähtien.Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) avoin kapina keskustan hellimää maakuntahallintoa vastaan on tulehduttanut hallituspuolueiden välejä entisestään.Sdp:n ei kannattaisi hypätä vauhdissa hallitukseen. Hallituskautta on käytännössä vain puolisentoista vuotta jäljellä, eikä Sdp:llä ole enää mahdollisuuksia muuttaa hallituksen linjaa riittävästi mieleiseensä suuntaan.Lisäksi tuoreet kannatuskyselyt lupaavat Sdp:lle runsaasti lisää eduskuntapaikkoja. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Sdp oli vasta neljänneksi suurin puolue. Nyt Sdp saattaisi kilpailla ainakin kakkospaikasta.okoomus keikkuu sitkeästi kannatuskyselyjen ykkösenä. Sillä olisi siis varaa mennä uusiin vaaleihin. Presidentinvaalit vain tulevat ikävästi väliin: kokoomus ei haluaisi antaa Sauli Niinistölle lahjaksi hallituskriisiä heti toisen toimikauden alkajaisiksi. Mikäli uusiin vaaleihin jouduttaisiin, ne järjestettäisiin vasta, kun presidentin seuraava toimikausi on alkanut.Sen sijaan pääministeri Juha Sipilältä hallituksen hajottaminen olisi liian riskialtista: keskusta saattaisi jäädä vaaleissa neljänneksi. Kolmen perinteisen suuren puolueen ohella mielipidemittausten kärkijoukossa kärkkyy myös vihreät.Sinisille ennenaikaiset vaalit puolestaan merkitsisivät pysyvää menolippua oppo­sitioon ja vähitellen unohduksiin.Sipilän ei kannattaisi hajottaa tässä yhteydessä hallitusta senkään vuoksi, että hallituksen toiminta näyttää vihdoin vähitellen tuottavan tulosta: talous kasvaa, ja hallitus on pääsemäisillään nauttimaan kasvun hedelmistä.