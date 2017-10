Pääkirjoitus

Suuri rikos pienellä saarella

Maltan

poliittisen johdon korruptiota tutkineen toimittaja Daphne Caruana Galizian murha käänsi maanantaina valokeilan toimittajien kohtaaman väkivallan lisääntymiseen myös EU-Euroopassa. Samalla tuli näkyviin Välimeren pienen saarivaltion pimeä puoli, löyhien sijoituslakien mukana Maltaan rantautunut järjestynyt rikollisuus.Ennen kuin autoon asetettu pommi surmasi Caruana Galizian, hän kirjoitti blogissaan, että ”roistoja on kaikkialla, ­tilanne on epätoivoinen”.Maltan pääministeri Joseph Muscat on vakuuttanut, että murhan selvittämiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Hallitus ei osoittanut vastaavaa huolta, kun Caruana Galizia sai toistuvia uhkauksia tutkiessaan muun muassa pääministerin lähipiirin mahdollisia kytköksiä niin sanottujen Panaman papereiden paljastamiin salaisiin rahavirtoihin.Sekä Maltan nykyinen työväenpuo­lueen hallitus että aiempi kansallispuo­lueen hallitus ovat vähätelleet väitteitä, joiden mukaan internetin uhkapeliyritysten myötä Maltasta on tullut myös rikollisjärjestöjen suosima rahanpesupaikka.Maltalla on tehty viime vuosina useita autopommi-iskuja. Nyt uhrien joukossa on korruptiota tutkinut toimittaja