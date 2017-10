Pääkirjoitus

Kätilöopisto oli palkittu, vauvamyönteinen sairaala

Kätilöopiston

sairaala otti viimeiset synnyttäjät vastaan keskiviikkona iltapäivällä. Samalla päättyi yksi luku suomalaisten synnytysten historiassa.Noin 300 000 suomalaista on syntynyt vuonna 1960 avatussa Kätilöopiston sairaalassa.Nyt yli 7 000 vuosittaista synnytystä siirtyy Helsingin Naistenklinikalle ja ­Espoon Jorvin sairaalaan. Naistenklinikan ruuhkaa puretaan muun muassa läheisestä hotelli Cumuluksesta vuokratuissa tiloissa, jonne hyväkuntoisia äitejä ja vauvoja siirretään kuusi ­tuntia synnytyksen jälkeen.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) päätti keväällä lakkauttaa synnytykset Kätilöopistolla sen jälkeen, kun selvitys rakennuksen kosteus- ja homevaurioista valmistui. Henkilöstö oli oireillut jo vuosia. Sittemmin myös Naisten­klinikalla on herännyt keskustelu sisä­ilmaongelmista.Kätilöopiston sairaalan historia kytkeytyy kätilöiden ammattikoulutuksen vaiheisiin. Kätilöopetus alkoi Turussa vuonna 1816, ja se siirtyi Helsinkiin ja osaksi yliopiston toimintaa vuonna 1833. Kotisynnytykset itseoppineiden kätilöiden avustuksella olivat kuitenkin yleisiä Suomessa vielä pitkälle 1900-luvulle. Kuntiin alettiin yleisesti palkata koulutettuja kätilöitä vasta 1900-luvun alussa.Kätilöopiston sairaala ja opisto erotettiin hallinnollisesti toisistaan vuonna 1960. Helsingin kaupunki osti sairaala­rakennuksen nimellisellä yhden markan hinnalla vuonna 1986.un sairaalasynnytykset yleistyivät sotien jälkeen, synnyttäjistä tuli usein passiivisia hoidon kohteita, joita lääkärit ja kätilöt ohjeistivat.Kätilöopiston sairaala oli 1970-luvulla edelläkävijä synnytysten muuttamisessa perhekeskeisemmiksi. Isät pääsivät mukaan synnytyksiin vuonna 1976, ja synnyttäjä alettiin nähdä aktiivisena toimijana. Suomen ensimmäinen perhe­osasto perustettiin Kätilöopistolle vuonna 1996.Kätilöopistolla on ollut keskeinen rooli myös hormonikierukan sekä lääkkeel­lisen raskaudenkeskeytyksen kehitys­työssä. Imetysohjaukseen panostaminen toi sairaalalle vauvamyönteisyysserti­fikaatin vuonna 2010.