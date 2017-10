Pääkirjoitus

Suorittamisesta luopuminenkin on taito – yllättävän moni ei osaa sitä

terve, koulutettu ja elämässään me­nestyvä nainen voi ­uupua jopa ennen kuin täyttää 30 vuotta? Ruotsissa on keskusteltu tästä vilkkaasti viime viikkoina.Yksi keskustelun vauhdittajista on ollut SVT:n sarja We Can’t Do It (Me emme pysty siihen). Siinä seurataan naisia, jotka ovat väsyttäneet itsensä haalittuaan itselleen valtavasti tekemistä. He ovat nuoria, eivätkä he silti jaksa.Tällaiset nuoret aikuiset eivät ole uupuneet työttömyyden, vähä­varaisuuden tai sairaiden omaisten hoitamisen vuoksi, vaikka sellaisiakin tarinoita Ruotsi – kuten Suomikin – on täynnä. Päinvastoin, elämän ulkoiset puitteet ovat kunnossa: on lähes aina palkitseva työ, opiskelupaikka tai molemmat.Pysähdys tulee, kun elämä on liian täynnä suorittamista. Kyse ei ole välttämättä edes klassisista ruuhkavuosista, sillä läheskään kaikilla ei ole lapsia.naisten uupumusdiagnoosit ovat lisääntyneet Ruotsissa selvästi. Joukosta erottuu uusi, liberaalien kaupunkilaisten ryhmä, johon SVT:n sarjankin tapaukset kuuluvat.Suomessa ilmiö ei ole noussut sa­malla tavoin esille. Silti samansuuntaista kehitystä on täälläkin, etenkin pääkaupunkiseudulla. Elämä on paikoin niin tavoitteellista suorittamista, että jo pelkkä arki väsyttää.Mistä tämä sitten johtuu? Ruotsissa keskustelu ilmiön syistä on jakautunut kahtia.Svenska Dagbladetin kolumnisti Lotta Lundberg avasi pohdinnan kysymällä, missä nuoret naiset ovat oppineet, että heidän ei tarvitse asettaa itselleen mitään rajoja (SvD 8.10.). Kaikkea pitäisi ehtiä, vuorokauden ympäri, ja samalla päivittää elämää Instagramiin. Kun nämä nuoret sitten väsyvät, he ovat aidosti ihmeissään siitä, miten heille kävi näin, sillä ”kaikki muutkin jaksavat”. Tilanteen korjaaminen on Lundbergin mukaan ennen kaikkea naisten itsensä vastuulla.Lundbergin kolumni herätti paljon vastalauseita. Dagens Nyheterin Evelyn Schreiber paheksui naisten syyllistämistä. Hän otti esiin vanhat tilastot, joiden mukaan naiset tekevät yhä suurimman osan kotitöistä samalla kun he saavat vähemmän palkkaa kuin miehet. Schreiberin mukaan ilmiö syntyy yhteiskun­nallisesta paineesta ja odotuksista. ­Mikään ei riitä, joten naiset uupuvat tunnollisesti yrittäessään (DN 9.10.).Lisa Irenius puolestaan kysyi, miten on mahdollista, että nuorten naisten menestys katsotaan heidän omaksi ansiokseen, mutta heidän uupumisensa on yhteiskunnan syytä (SvD 14.10.).ilmiön takana mitä tahansa, sen tunnusmerkki on, että kaikkiin elämän osa-alueisiin halutaan panostaa valtavasti. Rima on korkealla kaikkialla, joka hetki. Kun tunnit sitten väistämättä loppuvat, iskee epätoivo. Ilmiö on myös selvästi sukupuolittunut: kunnianhimoisilla nuorilla miehillä ei näytä olevan yhtä suuressa määrin tarvetta hioa kaikkia elämänsä osa-alueita esittelykelpoisiksi.Myös ajat ovat muuttuneet. Vielä 20 vuotta sitten nuoren aikuisen kunnianhimo saattoi hyvin kohdistua lähinnä valmistumiseen ja työ­uralla etenemiseen. Nyt pelkkä työ ei enää saa nuoria tuntemaan itseään menestyneiksi. Siihen vaaditaan muutakin: tiedostava elämäntapa, treenattu olemus, hiottu ruokavalio, kaunis sisustus ja paljon matkustamista. Lisäksi on suotavaa olla läsnä oleva vanhempi ja puoliso. Kaikki tämä vie valtavasti aikaa.Samaan aikaan työelämä on vähintään yhä vaativaa kuin ennenkin, ja sen yhdistäminen perheeseen on yhä haastavaa. Jos näiden ohella vielä jää aikaa johonkin, se kannattaisi käyttää nukkumiseen.liiallisen tekemisen trendi kertoo hyvää siitä, että nuorten keskiluokkaisten aikuisten mahdollisuudet elämässä ovat laajemmat kuin edellisillä sukupolvilla. Lähes kaikki mikä itseä kiinnostaa, on periaatteessa myös mahdollista. On myös tervettä, ettei ura tai perhe määritä ihmisen koko identiteettiä vaan elämässä kulkee mukana muitakin asioita.Kääntöpuoli on, että vaikka maailma olisikin auki, käytettävissä oleva aika ja oma energia on jokaiselle yhä rajallista. Jotain pitää osata jossain vaiheessa myös jättää tekemättä. Se tulee monelle ilmeisenä yllätyksenä.Suorittamisesta luopuminen on taito, joka näyttää helposti hukkuvan kunnianhimon ja tavoitteellisuuden alle.