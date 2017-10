Pääkirjoitus

Elektronisen urheilun hyväksyminen urheiluksi kestää vielä pitkään – lumilautailussakin on yhä sulattelemista

Uusia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Näistä

Elektronisen urheilun

urheilulajeja syntyy kovaa vauhtia. Etenkin nuorison suo­simia lajeja useat kum­meksuvat, eikä monia lajeja edes hyväksytä urheiluksi.Nyt pinnalla on elektroninen urheilu, eli tietokoneella pelattavat joukkuepelit, joissa joukkueet tavoittelevat tiettyjä päämääriä keskenään kilpaillen. Vaikka usein puhutaan räiskintäpeleistä, monesti pelataan strategisia fantasiapelejä.”Eihän tuo ole mitään urheilua” -huudahdus on kuultu vuosien varrella monesta lajista. Kun Keke Rosberg voitti formula ykkösten maailmanmestaruuden vuonna 1982, aika moni tyrmäsi lajin pelkäksi ratinkääntelyksi.Lumilautailijoiden olympiamenestystä (ensimmäinen mitali vuonna 2006) eivät taida vieläkään kaikki urheilun ystävät pitää ”oikean urheilun” saavutuksena vaan lötköhousujen temppuiluna. Kritiikit ovat jo valmiina, kun Tokion olympialaisissa 2020 on ohjelmassa skeittaus (rullalautailu).kaikista lajeista voi kuitenkin sanoa, että ne jollain tapaa näyttävät urheilulta – niissä liikutaan ja niitä voi seurata urheilupaikoilla. Sen sijaan elektronisen urheilun kilpailijat istuvat koneen ääressä ja kilpailuja seurataan pää­asiassa näyttöpäätteeltä tai televisiosta.Yhtä hyvin voisi kysyä, onko olympialaji ilmapistooliammunta urheilua? Siinä urheilusuoritus on kevyt sormenpainallus. Mielestäni vastaus on kyllä, ja sama pätee myös elektroniseen urheiluun.Jotta elektronisessa urheilussa pääsee kilpailuvaiheeseen, vaaditaan kovaa har­joittelua – kuten mis­sä tahansa urheilussa. Cooperin testissä ei tarvitse juosta 3 500:aa metriä, mutta harvassa urheilulajissa tuollainen tulos on menestyksen ehto. Elektronisessa urheilussa ani harva pystyy menestymään yli 30-vuotiaana.näkyvimmäksi puolestapuhujaksi on noussut liikemies ja kansanedustaja Hjallis Harkimo (kok). Iltalehden kolumnissaan hän lyttäsi meidät urheilutoimittajat mitään tietämättömiksi keihäs- ja hiihtoniiloiksi. Harkimo ei maininnut, että hän on mukana elektronisen urheilun bisneksessä.Harkimolla on kylläkin pointtinsa. Tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat suomalaismiehet seuraavat mieluiten jääkiekkoa. Heti kakkosena on elektroninen urheilu – aika hätkähdyttävää.Vaikka kuinka haluaisi vähätellä mitä tahansa uutta lajia, se ei kannata. On sitten kokonaan toinen asia, tarvitseeko penkkiurheilijan olla kiinnostunut uusista lajeista. Tässä voi valita aivan vapaasti.