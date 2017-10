Pääkirjoitus

Lähi-idän sotien sisällä on lisää sotia

Lähi-idän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

A

S

suuri valtataistelu on tällä viikolla tiivistynyt tarinaan kahdesta kaupungista: Irakin Kirkukista ja Syyrian Raqqasta. Valta on vaihtunut molemmissa. Kamppailussa kaupunkien hallinnasta on pohjustettu Irakia ja Syyriaa hajottaneiden sotien seuraavia vaiheita. Niistä voi tulla yhtä tuhoisia ja vaikeaselkoisia kuin edelliset vaiheet, ja osapuolia on lähes yhtä paljon.Lähi-idässä käynnissä oleva pitkä sota on viime kuukausina ollut ennen kaikkea sota terroristijärjestö Isisiä vastaan. Sotaa on käyty tärkeissä kaupungeissa, joita Isis valloitti nopeilla hyökkäyksillä Syyrian ja Irakin pohjoisosissa enimmäkseen vuoden 2014 kuluessa.Sotatoimet Isisiä vastaan eivät ole erillinen tapahtuma vaan osa sotaa, jota käytiin ensin Irakissa, sitten Syyriassa ja sen jälkeen jälleen myös Irakissa.Isisin vallan murentuessa näköpiirissä on uusia sotia. Syyrian ja Irakin sotatoimet ovat kuin hirveä maatuskanukke, jonka sisältä kuoriutuu aina vain uusia sotia.Ylivoimaisesti monimutkaisimmassa roolissa näissä sodissa ovat nyt kurdit.Taisteluissa Raqqan kaupungin vapauttamiseksi Isisin vallasta ­YPG-lyhenteellä tunnetut Syyrian kurdien joukot ovat tärkeä osa Yhdysvaltojen tukemia Syyrian ­demokraattisia joukkoja. Raqqassa kurdit ovat taistelleet arabien rinnalla, ja Yhdys­vallat on antanut ilmatukea.setelma muuttui joukkojen komentajien ilmoitettua tiistaina, että Raqqa on vallattu takaisin kokonaan. Edessä on kysymys, kenelle kaupunki nyt kuuluu.Naapurimaa Turkki ei halua, että Raqqa kuuluu ainakaan Syyrian kurdeille, joita Turkki pitää terroristijärjestöksi julistamansa kurdien PKK:n liittolaisina.Turkki on valmis sotatoimiin estääkseen Syyrian kurdeja hallitsemasta alueita Turkin vastaisen rajan tuntumassa samaan tapaan kuin Irakin kurdit hallitsevat alueitaan Pohjois-Irakissa.Kurdien rinnalla Isisiä ja Syyrian hallitusta vastaan taistelleet arabiryhmät haluavat raunioina olevan Raqqan hallintaansa, kuten haluaa myös Syyrian hallitus, joka sotii sekä Isisiä että Yhdysvaltojen tukemia joukkoja vastaan.Turkin ja Yhdysvaltojen lisäksi sodan taustalla toimivat myös Iran ja Venäjä – jotka tukevat Syyrian hallitusta – sekä Saudi-Arabia, jolle tärkeintä on ­Iranin vastustaminen.amalla kun Syyrian kurdit valtasivat avain­kohteita Raqqassa, Irakin kurdit olivat vetäytymässä tärkeästä Kirkukin ­öljy­kaupungista. Keskiviikkona Irakin armeija hallitsi jo sekä Kirkukin kaupunkia että läheisiä öljykenttiä.Tilanne Irakin puolella on yhtä vaihetta pitemmällä kuin Syyriassa.Kurdijoukot ottivat Kirkukin haltuunsa, kun Irakin armeija pakeni Isisin hyökkäystä kesällä 2014. Nyt Irakin kurdien itsehallintoalue menetti poliittisesti ja taloudellisesti tärkeän kaupungin johtajansa Masud Barzanin raskaan virhearvion vuoksi.Barzani järjesti kansanäänestyksen itsenäisyydestä 25. syyskuuta osana johtamansa KDP-ryhmän valtataistelua Iranin tukeman kurdiryhmän PUK:n kanssa. Äänestyksen vuoksi Barzani sai kimppuunsa sekä Irakin että Turkin hallitukset.Nyt Irakin kurdialue on heikentynyt. Uhkana ovat sotatoimet sekä kurdiryhmien kesken että Irakin hallitusta vastaan. Suomen ja useiden muiden maiden Isisin-vastaisen kampanjan osana kurdialueelle lähettämät sotilasneuvonantajat ovat hankalassa asemassa, ja Lähi-idän sotien loppu pakenee taas kauas tulevaisuuteen.