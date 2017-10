Pääkirjoitus

Paavo Väyrynen tulee taas

Europarlamentaarikko

Paavo Väyrynen kertoi eilen aikovansa palata eduskuntaan ensi kevät­kaudella – ellei hän tule valituksi presidentiksi tulevana talvena.Presidenttiys on vielä kaukainen tavoite. Väyrysen kannattajakorttien kerääminen on edelleen pahasti kesken. Ehdokas itse pyrkii siihen, että tarvittavat 20 000 kannattajakorttia olisivat koossa itsenäisyyspäivään mennessä. Nyt niitä on jokunen tuhat.Jos Väyrynen palaa eduskuntaan, hänen siirrostaan syntyy keskustassa varsinainen dominoefekti. Väyrysen tilalle eduskuntaan noussut Mikko Kärnä joutuu luopumaan paikastaan. Kärnä on tunnettu hyperaktiivisena julkaisijana sosiaalisessa mediassa.Europarlamenttiin tulee keskustalaisille kaksikin paikkaa täytettäväksi. Väyrysen ohella lähtöä tekee Hannu Takkula, joka on siirtymässä ­Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen.Jos keskustan kunniapuheenjohtaja Väyrynen palaa eduskuntaan, hän ei liity keskustan eduskuntaryhmään vaan perustaa oman yhden miehen ryhmänsä.Oman sijaintinsa Suomen poliittisella kartalla Väyrynen määritteli sanomalla olevansa oppositiossa sekä nykyistä hallitusta että oppositiota vastaan.