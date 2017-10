Pääkirjoitus

Yritysten osinkoratkaisuja seurataan tarkalla silmällä

Suomalaisten

pörssiyritysten tuloskausi käynnistyi tällä viikolla. Tulokset kertovat merkittävästä käänteestä: yritysten liikevaihto kasvaa terveellä tavalla.Jos kansantalouden koko kuvaa viime vuosilta yrittäisi rakentaa katsomalla vain pörssiyritysten nettotuloksia, kuva vääristyisi. Yritykset näyttäisivät pärjänneen tällaisessa tarkastelussa paljon paremmin kuin bruttokansantuotteen kehitys antaa ymmärtää.Todellisuudessa yritykset ovat pysyneet hengissä rankoilla säästöillä ja myymällä itsestään osia. Investoinnit ovat olleet jäissä ja työntekijöitä on vähennetty. Koneisto on kulunut enemmän kuin mitä sitä on uusittu ja korjattu. Omistajille on jaettu osinkoja ennen kaikkea siksi, että ideat ovat olleet loppu: toimiva johto ei ole keksinyt keinoja kasvattaa myyntiä.Tämän vuoden puolella tilanne on muuttunut ja vauhti kiihtyy kohti vuoden loppua. Investoinnit kasvavat, katteet parantuvat ja myynti lisääntyy. Tilauskirjat lihovat, ja usko tulevaan voimistuu.Tästä vuodesta tulee suomalaisille pörssiyhtiöille erinomainen. Eikä huonojen vuosien toimintastrategiakaan ole mennyt hukkaan: yritykset ampaisivat kansainvälisen noususuhdanteen vetoon trimmattuina ja vähävelkaisina.Tästä ei kuitenkaan pidä päätellä, että osakkeet kallistuisivat takuuvarmasti. Heikon tuoton aikakaudella sijoittajien odotukset paremmasta ajasta ja kurssinoususta patoutuivat. Nyt kun laihat vuodet ovat ohi, mikään ei enää oikein riitä.ritysten osinkopolitiikkaa seurataan tarkasti. Työmarkkinoiden palkkakierroksesta tulee hankala. Yksityisen sektorin palkoista ehditään sopia ennen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtäviä osinkopäätöksiä, mutta epäluuloa diskontataan jo nyt.Jos niukkojen korotusten aikana isojen osinkojen jakaminen jatkuu, vaikka näkymät ovat muuttuneet, kilpailukyky kohentunut ja investointipaaston ajan pitäisi olla ohi, epäluulo saa vahvistuksensa.Laulun sanoin: samassa veneessä ollaan, mutta yhdet soutavat ja toiset melalla vähän avittavat. ”Kalansaaliskin jaetaan, vaikkei ihan tasan, saa soutajat perkuujätteitä kasan, sillä solidaarisuuttahan Suomessa tarvitaan.”