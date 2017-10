Pääkirjoitus

Kukaan ei halua kuulua keskiluokkaan – siksi sinisten tulevaisuus näyttää pikemmin synkältä kuin valoisalta

tulevaisuus -yhdistys, tuttavalli­semmin vain siniset, jätti maanantaina kannattajakorttinsa oikeus­ministeriöön tarkistettaviksi. Kortteja kertyi vajaassa puolessa vuodessa yli vaaditut 5 000.Menee vielä kuukausi tai pari ennen kuin siniset voi rekisteröityä viralliseksi puolueeksi. Ensimmäinen puoluekokous yritetään pitää jo tämän vuoden puolella, mutta presidentinvaaleihin osallistuminen omalla ehdokkaalla on edelleen epävarmaa.Kannattajakortit tarkistetaan moneen kertaan. Perussuomalaisten puheen­johtaja Jussi Halla-aho nimittäin ilmoitti, että he tarkistavat, onko kannattajakorttien allekirjoittajissa perussuomalaisiin jääneiden nimiä. Jos on, perussuomalaisista tulee potkut.Perussuomalaisten joukossa puhdistus jatkuu muutenkin. Imatralla nähtiin joukkopako sinisiin. Myös perussuomalaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo muuttui siniseksi. Loikkauksia voi tulla vielä lisää nyt, kun sinisten puolue näyttää todella syntyvän.missä nykyinen perussuomalaiset on selkeästi yhden asian liike, siniset yrittää ahtaaseen poliittiseen markkinarakoon, keskelle – ja siellä on jo valmiiksi nippu muita puolueita.Tulevan puolueen keskeinen teema, ”keskiluokan verokapina”, ei kuulosta kovin omaperäiseltä.Keskiluokka on siitä hankala määritelmä, ettei kukaan haluaisi kuulua keskiluokkaan. Oma yhteiskunnallinen asema määritellään mieluummin ”toimihenkilöksi” tai ”koulutetuksi”. Keskiluokkaisesta syntyy helposti mielikuva keskinkertaisesta.on ollut aiemminkin nimenomaan keskiluokan etuja ajava puolue: Liberaalinen kansanpuolue. Sen yksi edeltäjä oli nimeltään Itsenäinen keskiluokka.Lkp oli 1970-luvulla hallitusten vakiokalustoa. Ensimmäisen kerran se poistettiin puoluerekisteristä vuonna 1999, toisen kerran ja näillä näkymin lopullisesti vuonna 2007.Tarinan opetus? Vaikka suomalaisista suurin osa on keskiluokkaa, juuri kukaan ei halua samaistua keskiluokan suureen massaan.Siksi sinistenkin tulevaisuus näyttää pikemmin synkältä kuin valoisalta. Nykyisellä kannatuksella siniset on eduskuntapuolueista pienin. Yhdenkin edustajan saaminen seuraavaan eduskuntaan – erityisesti siinä tapauksessa, että Timo Soini ei enää ole vaaleissa mukana – on vähintäänkin työlästä.