Pääkirjoitus

Lobbarirekisteri vahvistaisi demokratiaa

Demokratiassa

Lobbarien

EU:ssa

Suomessa

Fiksut

avoimuus on kaiken perusta. Lakien valmistelun ja käsittelyn on oltava mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista.Euroopan unionissa Suomea on perinteisesti pidetty avoimuuden mallimaana. Näin pitkälti onkin. Lainsäädännössä on taattu kansalaisille tiedonsaantioikeuksia, joiden avulla edistetään viranomaistoiminnan avoimuutta.Eduskunnassa on otettu hyviä ­askelia avoimuuden suuntaan. Eduskunta julkistaa nykyään verkko­sivuillaan valiokuntien kuulemien asiantuntijoiden lausunnot. Valiokunnat ovat järjestäneet isoista teemoista myös julkisia kuulemisia.Eduskunnan valiokunnissa voidaan tehdä vielä enemmän avoimuuden hyväksi. Esimerkiksi valiokuntien keskustelut voitaisiin avata yleisölle samaan tapaan kuin EU-parlamentissa. Kansalaisten pitäisi pysytä seuraamaan valiokuntien asiantuntijakuulemisia internetissä.rekisteröinnissä Suomi on EU:ta jäljessä. Lobbarit pitäisi rekisteröidä kansalliseen avoimuusrekisteriin, josta kävisi ilmi, kenen asialla he ovat ja millaiset toimijat heidän toimintaansa rahoittavat. Rekisteriin kuuluminen avaisi lobbareille ovet eduskuntaan, valtioneuvostoon, ministeriöihin ja keskusvirastoihin.Rekisteri ei kuitenkaan voi olla kansalaisyhteiskunnan hidaste, eikä rekisteriin kuulumattomuus saisi estää kansalaisliikkeiden edustajien pääsyä päättäjien pakeille. Lobbarirekisteriin kirjattaisiin ammattimaista ja säännönmukaista lobbausta eli oman asiansa edunvalvontaa harjoittavat toimijat.Lobbareita ovat muun muassa eri toimialojen etujärjestöt, työnantajajärjestöt, ammattiyhdistysliike ja kansalaisjärjestöt Greenpeacesta Näkövammaisten liittoon. Myös vaikuttajaviestintätoimistot on saatava lobbarilistoille.Rekisteristä pitäisi käydä ilmi myös lobbarien nimet.on käytössä toiminnan läpinäkyvyyttä edistävä avoimuusrekisteri. Lisäksi useissa EU-maissa sekä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Austra­liassa ja Chilessä on kansallisia lobbausta säänteleviä järjestelmiä ja ­rekistereitä.EU uudistaa nyt rekiste­riään. Komissio on esittänyt rekisterin muuttamista pakolliseksi edunvalvojille, ja rekisteri on tarkoitus laajentaa koskemaan myös Euroopan unionin neuvostoa. Rekisteriin kirjattavat edunvalvojat sitoutuvat noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa.Kuka tahansa EU-kansalainen tai muu rekisterin käyttäjä voi käynnistää selvityksen epäillessään, että ­rekisteriin on kirjattu virheellisiä tietoja tai että hyvää edunvalvonta­tapaa ei ole noudatettu.Lähes kaikki merkittävät EU:ssa lobbausta harjoittavat toimijat ovat jo rekisterissä mukana, vaikka ­nykyinen parlamentin ja komission rekisteri on vapaaehtoinen. Käytännössä rekisterissä on kuitenkin oltava, jotta voi osoittaa olevansa luotettava lobbari, jota virkamiehet ja poliitikot haluavat kuunnella.lobbarien olisi hyvä paitsi rekisteröityä myös sitoutua yhteisiin edunvalvonnan eettisiin sääntöihin. Useilla järjestöillä ja yrityksillä on jo omat sääntönsä, joiden pohjalta ne tekevät edunvalvontatyötä.Eri järjestöissä ja yrityksissä edunvalvontatehtävissä työskentelevät lobbauksen ammattilaiset ovat vuodesta 2010 alkaen kokoontuneet säännöllisesti Edunvalvontafoorumiin keskustelemaan lobbauksen eettisistä periaatteista. Edunvalvontafoorumi on myös työstänyt eettiset periaatteet, joihin mukana olevat ihmiset ovat sitoutuneet.Suomi on yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Tästä on syytä olla ylpeä, mutta hyvää nykytilannetta on vaalittava. Suomi tarvitsee läpinäkyvyyden lisäämistä lakien valmisteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja lobbaukseen.poliitikot ja virkamiehet kuuntelevat eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta lakien valmistelun aikana ennen päätöksentekoa. He tarvitsevat tietoa asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista, koska he eivät voi olla joka alan asiantuntijoita. Tätä prosessia on avattava kansalaisille.Kansalaisten luottamuksen vahvistaminen poliittista päätöksentekoa kohtaan on tärkeä tavoite. Avoimuusrekisteri olisi merkittävä askel, koska lobbaus on osa demokratiaa.