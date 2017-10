Pääkirjoitus

Kiina kirii, mutta Venäjän takamatka taloudessa säilyy tai kasvaa

taloutta seuraavat ovat panneet merkille asennemuutoksen. Vielä muutama vuosi sitten Kiina luokiteltiin kiinniottavaksi taloudeksi – taloudeksi, joka kopioi läntisiä tuotteita ja läntisiä tuotantoprosesseja tuottaakseen kansalaisilleen parempaa elintasoa.Kun Kiinan keskuspankin edustajat nykyään puhuvat kansain­väliselle yleisölle, he eivät pitäydy läntisissä odotuksissa ja luokituksissa: perustelemassa yuanin kurssia, keskuspankin rahapolitiikkaa tai sen yhteyttä reaalitalouteen. He puhuvat mieluummin maksuliikenteen digitalisoitumisesta, käteisen katoamisesta sekä uusista mobiilimaksamisen ja verkko-ostamisen mahdollisuuksista.Kun kiinalaiset talouspolitiikan päättäjät esiintyvät, hekään eivät vastaa aina läntisiin odotuksiin. He puhuvat nykyään siitä, miten Kiinan teollisuus siirtyy harppauksella jäljittelijästä korkean teknologian kehittäjäksi: tekoälyn, automatiikan ja robotiikan maailmanmahdiksi.1950-luvun lopulla Kiinan johtaja Mao Zedong päätti, että Kiina tekee ”pitkän harppauksen” kohti teollisuusyhteiskuntaa. Maon projekti epäonnistui pahoin ja johti valtavaan nälänhätään. Mao päätti, ettei talouden ohjaamisessa tarvita asiantuntijoita vaan kovaa tahtoa.yt Kiina tekee pitkää harppausta kohti modernia teollisuusvaltiota asiantuntijoiden, yliopistojen ja ulkoa hankitun osaamisen voimin. Presidentti Xi Jinping kertoi koolla olevassa kommunistisen ­puolueen puoluekokouksessa keskiviikkona, että Kiina matkaa vaurauteen talouden modernisointien kautta. Vuonna 2050 ­Kiina on Xin mukaan innovatiivisten yritysten ja kasvavan keskiluokan äly-yhteiskunta.Suuri maa ei astu äly-yhteiskuntaan yhtä jalkaa, ja Xin sanat ovat ylimakeita, mutta Kiinan kykyä edetä ei kannata epäillä. Kiina on käyttänyt monen vuoden ajan valtavia taloudellisia resurssejaan huipputason koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön.Seuraukset huomaa, kun panee rinnakkain Venäjän ja Kiinan. Nämä taloudet olivat samassa etujoukosta pudonneessa ryhmässä vielä parikymmentä vuotta sitten. Venäjän yksityistämisprosessi meni pieleen ja korvautui autoritaarisella valtiojohtoisella ­taloudella, joka ei ole tehnyt mitään poistuakseen resurssitalouksien joukosta.Venäjän johto ei osannut ottaa paikkaansa kiinniottavan talouden kirittäjänä vaan se turvasi oman valta-asemansa tukeutumalla huonoon talouspolitiikkaan ja muuttumattomuuteen. Kiinan päättäjissä on toki ollut samaa vikaa. Tarkoitus on ollut ajaa eteenpäin talouspolitiikkaa, joka turvaa oman vallan. Yksi keino valtapolitiikassa oli Kiinallakin protektionismi.ilti Venäjän ja Kiinan välinen ero on suuri. Venäjä öykkäröi, Kiina uskoo pärjäävänsä paremmin pitämällä huolehtimalla vientinsä ja globaalin kaupan eduista.Talouden kehitystä edistävä – kuten muukin – koulutus on Venäjällä retu­perällä. Xi lupasi puheessaan, että huippuosaajia koulutetaan yhä lisää ja he saavat enemmän valtaa. Aineettomia oikeuksia aletaan kunnioittaa. Xin mukaan ­tehottomat valtionyhtiöt remontoidaan ja ovia avataan ulkomaisille yrityksille. Venäjällä valtionyhtiöiden tehoa ja tullimuureja voidaan nostaa vasta, kun muutokset eivät uhkaa presidentti Vladimir Putinin valtapiiriä.Nämä kahden maan talous- ja rahapolitiikan erot selittävät sitäkin, miksi Venäjä on saanut geopolitiikan valtapyrkimyksissään Kiinasta vain puolisieluista tukea. Venäjän takamatka taloudessa säilyy tai jopa kasvaa, Kiina kirii.