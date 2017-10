Pääkirjoitus

Kokoomus ja keskusta kulkevat eri suuntiin

HS-puoluekannatusgallupin merkittävin uutinen taitaa olla, että päähal­lituspuolueiden kokoomuksen ja keskustan kannatuskäyrät jatkavat loittonemistaan: kokoomuksen kannatus kasvaa ja keskustan hupenee.Kantar TNS mittasi kokoomukselle ­koko tämän vaalikauden suurimman kannatuksen ja samalla suurimman ­kannatuksen puheenjohtaja Petteri Orpon aikana. Nyt mitattua suurempi ­kokoomuksen kannatus on ollut viimeksi kesällä 2014, kun Alexander Stubb oli noussut puheenjohtajaksi.Samaan aikaan keskustan kannatus jatkaa alamäkeään. Tätä huonompia lukemia keskustalle on mitattu viimeksi Mari Kiviniemen puheenjohtaja-aikana.Gallup-kannatuksella mitattuna keskusta on vasta neljänneksi suurin puolue. Vihreätkin on edellä.HS-gallupissa päähallituspuolueiden välinen kannatusero on 6,5 prosentti­yksikköä. Se on paljon, sillä kumpikin on niin sanottu suuri puolue.Tutkimusaineiston kerääminen päättyi viime viikon lauantaina. Keskustan ja ­kokoomuksen sote-kiistan viimeiset vaiheet alustavine sovintoineen eivät siis ­ehtineet vaikuttaa tulokseen.älle vuosikymmenelle on ollut tyypillistä, että puolueiden kannatukset heittelehtivät jopa useita prosenttiyksiköitä vuoden parin sisään. Se kertoo ainakin siitä, etteivät äänestäjät ole enää niin sitoutuneita mihinkään tiettyyn puolueeseen kuin ­ennen.Siksi on aivan liian varhaista ennustaa nykyisten kannatuslukemien perusteella tulevien eduskuntavaalien tulosta. Kannatuslukemat voivat vielä vaihdella huomattavasti.Mikäli pääministeripuolue keskusta ja pääoppositiopuolue Sdp voisivat – vaalituloksesta riippumatta – päättää tulevasta hallituspohjasta, se varmaankin rakentuisi Sdp:n ja keskustan varaan. Sen verran katkeria kokemuksia kummallakin puolueella on yhteistyöstä kokoomuksen kanssa, keskustalla tuoreeltaan ja Sdp:llä viime vaalikaudelta.Mutta jos kokoomus on vielä vaaleissakin suurin, sitä on vaikea sivuuttaa, sillä se on silloin valitsijan paikalla.