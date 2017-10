Pääkirjoitus

Pelko on vaalivaltti Tšekissä

Tšekin tasavallassa

menee talouden ja työllisyyden mittareilla hyvin, mutta sitä on vaikea huomata perjantaina alkaneissa ja tänään lauantaina päättyvissä vaaleissa.Viimeiset ennusteet ennen vaaleja kertoivat, että nykyistä kolmen puolueen hallitusta johtavat demarit voivat olla menettämässä jopa puolet kannatuksestaan ja saada vain 12 prosenttia äänistä.Sen sijaan populistinen Ano-puolue saattaa kerätä jopa 25 prosentin ääni­saaliin. Ano, joka tarkoittaa tšekiksi kyllä, on käytännössä sekä hallituksessa että oppositiossa. Valtiovarainministerin paikalta pois potkittu puolueen perustaja Andrej Babiš kampanjoi sekä demareita että kolmantena ryhmänä hallituksessa olevia kristillisdemokraatteja vastaan, vaikka hänen puolueensa ministerit ovat jatkaneet tehtävissään.Miljardööri Babišin pääviesti on maahanmuuttovastaisuus. Viesti menee perille, vaikka Tšekissä ei ole juuri lainkaan maahanmuuttajia.Babiš ei ole yhtä jyrkkä nationalisti puin Puolan ja Unkarin johtajat, mutta vaaleissa on mukana myös Venäjää myötäilevä äärioikeiston puolue, joka voi ­saada kymmenen prosenttia äänistä.Ainakin Tšekissä pelottelu on toimiva vaaliase hyvinäkin aikoina.