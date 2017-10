Pääkirjoitus

Oppikirja kertoo kohta vanhemmille, onko läksyt oikeasti tehty

Ennen vanhaan

– ehkä noin vuonna 2010 – Hesarin toimituksessa saattoi kuulla lauseen: ”Se on hyvä juttu, mutta ei toimi ver­kossa.”Ajatus oli, että paperista luetaan asioita eri tavalla kuin digistä – tarkemmin ja paneutuvammin. Siksi juttu voi toimia paperilla, vaikka verkossa sitä ei luettaisikaan.Myöhemmin – noin vuonna 2015 – ajatus kääntyi toisin päin, kysymykseksi: ”Jos se ei toimi verkossa, toimiikohan se paperillakaan?”Tekstissä saattaa olla suvantokohta, sanallinen betoniporsas, jossa kiinnostus vähenee ja lukijoita putoaa pois. Vasta verkossa tällaisen huomaa. Jokaisesta jutusta näkee, missä kohtaa lukeminen loppuu. Näin toimittajat oppivat digin avulla tekemään parempia juttuja myös paperilehteen.muuttaa sisällön tekemistä muillakin aloilla. Vain sähkökirjoina myytävissä scifi-romaaneissa on lopussa näkynyt jo pitkään viestejä kirjailijoilta: Kiinnostiko tämä? Jos kiinnosti, lähetä viesti, niin kirjoitan jatko-osan.Musiikissa, televisiosarjoissa, elokuvissa ja tietokonepeleissä lukijoiden mieltymyksiin mukautuminen on ollut arkea jo pitkään. Hahmoja ja juonenkäänteitä ruuvataan sen mukaan, mikä pitää lukijat koukussa.ovat tämän kehityksen seuraava vaihe. Jo nyt sähköiset oppimate­riaalit näyttävät opiskelijalle vaikeampia harjoituksia, jos on osannut vastata kaikkiin kysymyksiin oikein.Oppikirjojen tekijät saavat tietää, mitä kohtia kirjassa luetaan ja mitä ei. Jos vaikkapa historiankirjassa Suomen sota ei kiinnosta, ehkä sitä käsittelevää kohtaa pitää selkeyttää tai tehdä nykyihmiselle läheisemmäksi.opettajille on tulevaisuudessa tarjolla tietoa kirjan lukemisesta. Mitä luokka on lukenut ja mitä ei? Opetuksen sisältöä voi muokata kesken kurssin, jos opiskelijat eivät ole osanneet jotakin asiaa.Vaikka digitalisoituvassa koulussa on paljon aiheellisia huolia, sähköisyydessä on paljon hyvääkin. Vanhat tavat korvautuvat uusilla, ehkä osin jopa paremmilla.Ja vanhemmankin on tulevaisuudessa helpompi katsoa kännykästä, onko jälkikasvu oikeasti tehnyt läksyt ennen kaverille lähtöä.