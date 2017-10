Pääkirjoitus

Luottamus poliisiin ehkäisee levottomuuksia

lähiöt ovat olleet paljon esillä. Nuorisoporukoiden ja poliisin väliset yhteenotot ovat herättäneet Suomessakin huolta siitä, mitä naapurimaassa tapahtuu.Kansainvälisten kokemusten perusteella osasyy levottomuuksien puhkeamiseen on poliisin ja kansalaisten välisen luottamuksen rapautuminen. Kielteiseen kehitykseen ovat tutkimusten perusteella vaikuttaneet erityisesti lähipoliisijärjes­telmän karsiminen ja poliisin epäonnistuminen vähemmistöryhmien rekrytoimisessa.Suomessa voitaisiin oppia Ruotsissa ja muissa Euroopan maissa tehdyistä virheistä?Suomessa yhteiskuntarauhan säilymisen lähtökohdat ovat toistaiseksi hyvät, ja kansalaisten luottamus poliisiin on vahva. Poliisin toimintaympäristö on kuitenkin murroksessa myös meillä. Köyhyys keskittyy alueellisesti, ja etniset vähemmistöt keskittyvät asumaan heikoimmin pärjääville alueille.Huono-osaisilla asuinalueilla tekemämme tutkimustyö antaa viitteitä uudenlaisista jännitteistä asukkaiden ja poliisin välillä. Eriytyneiden alueiden asukkaat sanovat usein, että poliisi ei ole kiinnostunut heidän arkisista ongelmistaan. Vähemmistöihin kuuluvien nuorten vanhempia askarruttaa, voiko poliisin luottaa suojelevan jälkikasvua rasistiselta kohtelulta ja väkivallalta.Välttyäksemme kehitykseltä, jossa turhautuminen ja eriarvoisuuden kokemukset purkautuvat levottomuuksina, poliisin olisi pystyttävä säilyttämään kansalaisten luottamus kaikilla alueilla ja kaikkien ­väestöryhmien keskuudessa.ja poliisin välisen luottamuksen ydin on Suomessa ­ollut lähipoliisi, joka tuntee alueet ja niiden asukkaat, vierailee kouluissa ja jää juttusille. Vaikka lähi­poliisijärjestelmä on yhä olemassa, sen resursseja on karsittu. Pelkkä ostoskeskuksen kulmalla seisova poliisiauto ei synnytä asukkaissa luottamusta.Lähipoliisin resurssien karsiminen on kansainvälisen tutkimuksen valossa selvässä yhteydessä kansalaisten ja poliisin välisen suhteen heikkenemiseen.Esimerkiksi Ranskassa lähipoliisi on 2000-luvulla lakkautettu kokonaan. Koska poliisin toiminnan tehokkuutta on siirrytty arvioimaan tilastoitavissa olevien suoritusten valossa, se on joutunut kohdistamaan toimintaansa ­uudelleen. Köyhillä alueilla poliisi on ajautunut jahtaamaan ulkoisen olemuksensa takia paperittomiksi siirtolaisiksi ja huumekaupan pikkutekijöiksi epäiltyjä henkilöitä, usein vähemmistöihin kuuluvia nuoria miehiä.muuttuneilla toiminta­tavoilla on merkittäviä seurauksia.Poliisin yhteiskunnallinen rooli muuttuu arkielämän turvallisuuden takaajasta voimankäyttäjäksi. Poliisi ei ole enää luonnollinen osa asuin­alueiden elämää ja tulee paikalle asukkaiden näkökulmasta vain jakamaan rangaistuksia.Uhkana on, että erityisesti etniset vähemmistöt sisäistävät käsityksen poliisista epäoikeudenmukaisena toimijana. Vähemmistöryhmiin kuuluvien rekrytoiminen – vaikka sitten rekrytointikriteereitä muuttamalla – olisi tärkeä keino puuttua asiaan. Valta­väestöä edustava poliisi ei tunne huono-osaisten alueiden tai etnisten vähemmistöjen arjen ongelmia. Pahimmillaan käsitys rakentuu mielikuvien varaan.Euroopan suurkaupungeissa on nähty, miten poliisin kyvyttömyys kohdata uusia tilanteita on johtanut rasistiseen kohteluun ja ylenpalttiseen voimankäyttöön. Siksi poliisiin suhtaudutaan usein niin epäluuloisesti, että vaarattomatkin tilanteet eskaloituvat helposti väkivaltaisiksi. Tämä saattaa ruokkia radikalisoi­­tumista varsinkin alueilla, joiden asukkaisiin poliisin voimatoimet useimmiten kohdistuvat.ehkäiseminen ei tietenkään ole yksin poliisin käsissä. Tehtyjen virheliikkeiden tunnistaminen ja välttäminen mahdollistaisi kuitenkin poliisin ja kansalaisten välisen luottamuksen säilymisen. Tarvitaan arkista läsnäoloa ja kansalaisten tasapuolista kohtelua ihonväristä, sukupuolesta ja asuinalueesta riippumatta.Jos poliisin resurssit ja valmiudet eivät riitä, meilläkin joudutaan turvallisuuden nimissä turvautumaan kovennettuihin käytäntöihin ja epäreilusti kohdennettuihin toimiin. Ne eivät takaa yhteiskuntarauhaa vaan ruokkivat eriarvoisuutta, joka on ­levottomuuksien kasvualusta.