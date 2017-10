Pääkirjoitus

Ruotsin Mälaren-järveä kiertäessä se iski jälleen: Instagram-pakkomielle. Vain suurella itsehillinnällä pääsin hyväksyttävään lopputulokseen. En vaivannut 242:ta seuraajaani kuin kahdella lomakuvalla. Toisessa on vaimo ja viikinkiaikainen kalliomaalaus. Toisessa minä ja Steningen linna.Instagram on sosiaalinen media, jossa julkaistaan kuvia. Jos tili on julkinen, kuka tahansa voi nähdä ne. Palvelulla on 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Valtaosa julkaisee sitä mitä minäkin: läheisiä, hyviä hetkiä, hauskoja havaintoja.Keskiluokkaan nousseille ihmisille yksityisyys oli pitkään saavutettu etu. Se oli luksusta, kun anoppi tai tehtaan työtoveri ei ollut kuorsaamassa viereisellä laverilla. Ei tarvinnut jakaa ihan kaikkea. Nyt luovumme yksityisyydestämme vapaaehtoisesti. Kell’ onni on, se onnen julkaiskoon. Se tuntuu hullulta, ainoastaan nykyajalle tyypilliseltä itsetehostukselta.Matkalla kävimme kuitenkin myös Mälarenin etelärannalla Gripsholmin linnassa.tapasi usein kärrätä hovinsa Ruotsin ja myös nykyisen Suomen alueen kuningas Kustaa III (1746–1792). Hänestä lukiessani oivalsin, että ei jakamisvimmamme niin uusi ilmiö olekaan.Kustaa III jäljitteli hovissaan Ranskan Aurinkokuningasta. Tässä elämäntyylissä runsaslukuiset ”seuraajat” olivat olennainen osa arjen käänteitä. Svenska krönikan kertoo, että heti aamusta korkeimmat herrat muodostivat puoliympyrän kuninkaan taakse voidakseen arvostaa sitä, kuinka tämä puki housut jalkaansa. Sitten paiskattiin ovet auki ja kutsuttiin lisää hoviväkeä seuraavia vaiheita todistamaan. Yleisö ikään kuin vahvisti kuninkaan olevan olemassa hetkestä ja päivästä toiseen. Ja mitä suurempi yleisö, sitä väkevämpi tunne. Kuulostaa tutulta.kutsuttiin yleisöä, ihan vain katsomaan. Joskus jotakuta kohtasi suurin onni: kommentti kuninkaalta!Ehkä kuuluisimmassa tapauksessa Kustaa III kutsui suomalaisen hovitallimestarinsa Adolf Fredrik Munckin neuvomaan kuningattaren kamariin asti, kun oli tullut aika tehdä kruununperillinen. Munck vaivaantui mutta totteli. Perillinen saatiin. Tiettävästi tässä ei kuitenkaan ollut kyse itsetehostuksesta vaan aidosta neuvottomuudesta uuden asian äärellä. Oli pakko luopua vähän yksityisyydestä, jotta sai tietoa.Instagram, Google ja Facebook eivät ehkä fyysisesti tunge kamareihimme, mutta kyllä ne isoja paloja yksityisyydestämme vaativat tarjoamiensa tietojen vastineeksi. Ne tuntevat meidät hyvin.