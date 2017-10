Pääkirjoitus

Etämyyntiesitys on näyttö virkamiesten lobbauksesta

tiedotus­välineissä ja sosiaalisessa mediassa on päivitelty sitä, että lakien valmisteluun pyrkivien lobbareiden nimiä ei aina tiedetä eikä heidän tapaamisiaan rekisteröidä julkisesti.Päivittelyssä monet mutkat menevät suoriksi, ja toimintatapa – lobbaaminen – tuntuu saavan vain kielteisen merkityssisällön. Tulkinta on epäoikeudenmukainen. Säädöksien valmistelijoille ja lakien laatijoille ei ole pahaksi kuulla eri intressitahojen edustajien näkemyksiä.Toisin kuin moni luulee, lobbarit ovat itse olleet avoimuuden kannalla. Piilottelua ovat kaivanneet ministeriöt ja eduskunta itse – ehkä luodakseen sellaisen kuvan, että lait syntyvät neitseellisesti.Moni on ärähtänyt siitäkin, että lakien valmisteluun osallistuneet ja valiokuntien kuulemiseen kutsutut virkamiehet on tulkittu lobbareiksi. Mutta onko se ­aina väärä tulkinta? Miten pitäisi tulkita sosiaali- ja terveysministeriön edustajien toimintaa alkoholin etämyyntikiistassa?Eduskunta pohtii, pitäisikö alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä sallia etämyynti. STM on ollut vahvasti sillä kannalla, että ei pitäisi, koska ulko­mainen tuonti uhkaisi Alkon monopolia ja monopoli turvaa kansanterveyttä.Ministeriö on jopa antanut ymmärtää, että etämyynti on nykyisin kiellettyä, ­joten menettelyä ei kannattaisi löysentää. Väite on virheellinen. Hyvä lobbari ei sellaiseen turvaudu. Etämyynti on lain mukaan sallittua tarkoin ehdoin, mutta virkamiehet ovat kiristäneet vuosien aikana ehtoja omin päin. Tämä kertoo siitä, että laki on ollut epämääräinen ja jättänyt liikaa valtaa tulkitsijoilleen.ministeriön lobbauksen päämäärä näyttää olevan, että virkamiesten tulkinta lipsahtaisi vähin äänin laiksi. Hallitus onkin päätynyt tarjoamaan etämyyntiin mallia, joka tekisi verkko-ostamisesta käytännössä mahdotonta.Suomi on ollut EU:ssa vapaan ja digitaalisen kaupan airut. Samalla Suomi on halunnut turvata Alkon monopolin – hyvistäkin syistä. Mutta EU:n silmissä Suomi väittää neliömäisen palikan mahtuvan ahtaasta ympyrän muotoisesta reiästä.Yllättävän monta vuotta EU on antanut asian olla. Nyt karhu saattoi herätä.