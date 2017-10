Pääkirjoitus

Hallitus teki järkevän veropäätöksen

Hallitus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

perui tällä viikolla päätöksensä nostaa kiinteistöveron alarajaa. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) mukaan alarajan korotus ei ollut enää tarpeen, koska kiinteistöverojen tuotto on ollut odotettua suurempaa. Hallitus oli suunnitellut tarjoavansa kunnille kiinteistö­veron nostoa keinoksi, jolla ne voisivat kattaa varhaiskasvatusmaksujen alennuksesta koituvat tulonmenetykset. Kaikkien kuntien on ­perittävä vähintään valtion määrittämän alarajan suuruista kiinteistöveroa.Vaikka kiinteistövero on hyvä keino siirtää verotuksen painopistettä pois työn verotuksesta, nykyinen kiinteistö­vero kohtelee epätasaisesti eri alueita ja verovelvollisia.Korotukset olisivat tuntuneet eniten Uudellamaalla, jossa kiinteistöjen verotusarvot ovat suhteellisesti korkeimpia ja veroprosentit keskimääräistä matalampia. Verokertymästä runsaat 35 pro­senttia tulee Uudeltamaalta. Korotuksen peruminen tässä vaiheessa oli järkevää.Hallitus on myös aloittanut kiin­teistöveron uudistamisen, ja kiinteistöjen uudet arvostamisjärjestelmät tulisivat käyttöön vuonna 2020.Oikeudenmukaisempi kiinteistövero on ­hyvä tavoite.