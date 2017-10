Pääkirjoitus

Kauppasopimukset ovat Trumpille liian vaikea aihe

Aloittaessaan

N

presidenttinä tammikuussa Donald Trump irrotti lähes ensi töikseen Yhdysvallat Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksesta.Teolla ei ollut välittömiä seurauksia, koska 12 maan neuvottelema TPP-sopimus ei ollut vielä tullut voimaan. Muut allekirjoittajamaat kuitenkin uudistivat sopimusta niin, että se toimii ilman ­Yhdysvaltoja. Samalla Kiina aktivoitui täyttämään Yhdysvaltojen jättämää tyh­jiötä alueen kauppajärjestelyissä.Trump oli luvannut vaalikampanjassaan romuttaa Yhdysvalloille haitallisena pitämänsä kansainvälisen kaupan sopimuksia. Irtautumalla Tyynenmeren sopimuksesta hän käytännössä potkaisi näyttävästi rikki yhden edeltäjänsä Barack Obaman keskeisistä rakennelmista.Tämän näytöksen jälkeen Yhdysvalloissa ja maailmalla toivottiin, että Trump ryhtyisi noudattamaan kampanjapuheitaan maltillisempaa kauppapolitiikkaa, ja siltä on myös ajoittain vaikuttanut.Tärkein merkki yhdysvaltalaisten yritysten kauhistuneiden protestien huo­mioimisesta oli, että Trump ei romuttanut Kanadan ja Meksikon kanssa solmittua kauppasopimusta Naftaa, vaan maat aloittivat neuvottelut sen uudistamisesta.Nyt Washingtonissa on kuitenkin herännyt uudelleen huoli, että Trump on palaamassa hajotuslinjalle, jos hän oli ­siitä koskaan luopunutkaan.Kauppasopimukset ovat luonteeltaan Trumpille hankalia. Ne ovat monimutkaisia eivätkä palkitse mahdottomien vaatimusten esittäjää pikavoitoilla.afta-neuvotteluissa Yhdysvallat on nyt kuitenkin esittänyt vastustajien mahdottomina pitämiä vaatimuksia, joita on kuvailtu myrkkypillereiksi.Niissä muun muassa vaaditaan, että kaikkien Nafta-alueella valmistuvien ­autojen pitää koostua 50-prosenttisesti yhdysvaltalaisista osista, ja torjutaan yhdysvaltalaisyritysten alistaminen samanlaiseen välimiessovitteluun, jota Yhdysvallat vaatii muiden maiden yrityksille.Samaan aikaan Trumpin hallinto horjuttaa myös Maailman kauppajärjestöä WTO:ta. Yhdysvaltojen kongressia myöten on herännyt huoli, että Trump ei edes tavoittele kauppasopimuksia.