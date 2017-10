Pääkirjoitus

EU-tuet antavat potkua Helsingin kehittämiselle

Helsingistä

halutaan uuden stra­tegian mukaan tehdä maailman toimivin kaupunki. Keskeisin tehtävä on kestävän kasvun turvaaminen.Pormestari Jan Vapaavuori (kok) teki elokuussa tätä koskevan esityksen. Vapaavuoren ajattelu sopii hyvin laajaan eurooppalaiseen näkemykseen siitä, että kaupungit ovat maiden kehityksen kannalta kes­keisessä asemassa ja toimivat talouden ja kasvun vetureina luomalla hyvinvointia myös ympäröiville ­alueille.Eurooppalaisista jo yli 70 prosenttia asuu kaupungeissa, ja kaupungistuminen vain kiihtyy. Sama tapahtuu Suomessa. Yksistään pääkaupunkiseudulle arvioidaan tänä vuonna muuttavan 20 000 uutta asukasta.Myös Euroopan unioni korostaa kaupunkien merkitystä ihmisten asuinpaikkoina sekä talouden ­uudistajina ja moottoreina.Euroopan kaupunkien nykyinen vetovoima on osaltaan EU:n ansiota. Ympäristöä on määrätietoisesti parannettu ja puhdistettu sitovalla lainsäädännöllä. Samalla on luotu uudenlaista työtä. Kaupunkitutkimusta ja innovaatioita edistetään ja tuetaan laajalla rintamalla. Investointeja kaupunki-infrastruktuuriin rahoitetaan erityisesti ympäristönsuojelussa, energia- ja ilmastohankkeissa sekä julkisessa liikenteessä.Vapaavuoren visio on vastaavanlainen. Päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita viedään eteenpäin yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki nähdään ­aktiivisena toimijana ja mahdollisuuksien luojana uusille innovaa­tioille ja yrityksille. Niiden avulla luodaan talouskasvua ja työpaikkoja sekä uusia tuotteita ja palveluja vientiin. Tästä hyötyy koko Suomi.liian usein käy niin, ettei hyvää tarkoittavista suunnitelmista tulekaan mitään. Kansainvälisten selvitysten mukaan suurista rakennus- ja kehityshankkeista vain noin viidennes toteutuu. Toteutuneista hankkeista vain viidesosassa saavutetaan suunnitellut tavoitteet.Epäonnistumisiin on monia syitä: liian optimistiset odotukset, tarvittavan rahamäärän aliarviointi, toteutuksen myöhästyminen ja asukkaiden toiveiden laiminlyönti. Liian usein päättäjät haluavat monumenttinsa ja sulkevat korvansa kritiikiltä ja ­varoituksilta. Hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ohjataan valtavasti resursseja ja työtä.Kaupunkisuunnittelua täydentämään onkin otettu käyttöön uudenlaisia työkaluja. Niillä on vauhditettu asukkaiden ja yritysten toteuttamia pieniä kehityshankkeita. On avattu yhteistyön lukkoja ja saatu aikaan kiihtyvää muutosta. Onnistuneita esimerkkejä ovat ravintola­päivät, kaupunkipyörien räjähdysmäinen suosio sekä kaupunkien, yritysten ja ­Sitran ener­giansäästöä ja uusia energiaratkaisuja edistävä Smart and Clean -säätiö.on tukenut monilla tavoin useita pääkaupunki­seudun rakennushankkeita, oli sitten kyse energiasta, liikkumisesta tai vaikkapa ympäristönsuojelusta. Tällä tiellä on hyvä jatkaa ja hyödyntää EU:n tarjoamia verkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia.Pari vuotta sitten EU:ssa käynnistettiin Hollannin aloitteesta kau­punkien kehittämiseen keskittyvä ohjelma, joka tähtää kaupunkipolitiikan, investointien, innovaatioiden ja verkostojen vahvistamiseen. Hollantilaiset asuvat kaupungeissa, ja maa on näin edelläkävijä kes­tävien ja viihtyisien kaupunkien suunnittelussa ja kehittämisessä.Kaupungeissa toteutetaan ja viedään eteenpäin EU:ssa sovittua ­yhteistä politiikkaa – oli sitten kyse kasvusta, työpaikoista, ilmastonmuutoksen torjunnasta tai vaikkapa kiertotaloudesta. Onkin odotettavissa, että EU siirtää yhä enemmän painopistettä kaupunkien kehityksen tukemiseen ja ohjaa tähän myös enemmän varoja.Kaupungit nähdään yhä enemmän uudistumisen sekä kehityksen ja talouden moottoreina, joista hyötyy koko maa. Kaupunkien kehitystä koskevat strategiat ja rahoitus ovat yhä tär­keämpi osa EU:n politiikkaa. Tässä Helsinginkin on hyvä olla mukana.kaupunkipolitiikka rohkaisee ruohonjuuritasolla toimivia organisaatioita ja kaupunkiaktiiveja, joille jätetään tilaa innovoida ja luoda muita kaupunkilaisia osallistavia hankkeita, tapahtumia ja aloitteita.Kaupunkilaiset tekevät yhdessä ­näköistään kaupunkia. Näin kaupunkikulttuuri muovautuu ja ri­kastuu.