Äänekosken biotuotetehdas lähti käyntiin, ja niin lähtivät myös työehtoneuvottelut

uusi ylpeyden­aihe, Äänekosken biotuote­tehdas, vihittiin virallisesti käyttöön viime keskiviikkona. Miljardi-investointi uuteen tehtaaseen osoittaa, että alalla luotetaan tulevaisuuteen. Metsäteollisuus ei enää olekaan auringonlaskun ala.Avajaiskutsun jätti väliin muutama ammattiyhdistys­johtaja. Poisjääntiä voi pitää kannanottona Metsäteolli­suuden ja Paperiliiton jumittuneeseen neuvottelutilanteeseen. Neuvotteluista ei moneen päivään kuulunut yhtään mitään, vaikka vanha työehtosopimus päättyi syyskuun lopussa. Metsäalan työn­antaja- ja työntekijäpuolet jatkoivat taas neuvotteluja viime torstaina ja perjantaina.Myös Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto neuvottelivat ­perjantaina. Teknologia-alan neuvottelut jatkuvat tällä viikolla.Kun metsän ja teknologia-alan neuvotteluja käydään nyt yhtä aikaa, on selvää, että SAK:laiset Teollisuusliitto ja Paperiliitto koordinoivat neuvotteluja keskenään.lkavalla viikolla teollisuusliittojen neuvotteluissa on odotettavissa liikahduksia suuntaan tai toiseen. Paperin vanha sopimus umpeutui siis jo runsaat kolme viikkoa sitten, ja teknologia-alan sopimus päättyy tämän kuun lopussa. Tiettävästi teknologia-alan palkansaajaliitot varautuvat jättämään lakkovaroituksen loka–marraskuun vaihteessa. Samoin Paperiliiton hallitus antoi viime viikolla neuvottelijoilleen valtuudet katkaista neuvottelut. Seuraava askel olisi lakkovaroitus.Sen verran neuvottelut metsäteollisuuden ja teknologian aloilla viime viikolla edistyivät, että palkkatarjouksia ja -vaatimuksia on vaihdettu ainakin joissakin pöydissä.Työnantajapuoli on sikäli ikävässä tilanteessa, että se joutuu pelaamaan aikaa ­vastaan. Taloustutkimuslaitokset ovat pitkin syksyä parantaneet talouden kasvuennusteitaan. Se antaa pontta palkansaajien koventuneille vaatimuksille. Se, mikä olisi kenties ­kelvannut ammattiliitoille vielä loppukesästä, ei enää riitäkään. Niinkin voi käydä, että työnantaja joutuu korottamaan palkkatarjouksiaan syksyn edetessä.Ekonomistit arvioivat syksyllä, että palkankorotusten pitäisi asettua korkeintaan puoleentoista prosenttiin, jotta Suomen kansainvälinen kustannuskilpailukyky säilyisi edes nykyisellään.Palkansaajaliitot eivät ajattele asiaa niin. Ne ­haluavat, että reaalinen ostovoima paranee tai ainakin vähintään säilyy nykyisellään. Ostovoimaa laskettaessa on otettava huomioon kilpailukykysopimuksen mukainen sosiaaliturvamaksujen osittainen siirto työnantajilta palkansaajien maksettaviksi.Työnantajapuoli luonnollisesti varoittaa, että talouskasvua ei pidä vaarantaa poimimalla kasvun hedelmiä jo etukäteen. Vastaavasti palkansaajat ovat mielestään kiristäneet vyötä viime vuosina jo riittämiin.ähänastiset työnantajan palkkatarjoukset ovat tiettävästi liikkuneet vajaassa prosentissa – lukuun ottamatta Metsäteollisuuden tarjoamaa nollakorotusta ja yhden vuoden sopimusta.Palkansaajien vaatimusten odotetaan liikkuvan kahden prosentin tuntu­massa vuotta kohden. Yleisimmin sopimuskaudesta veikataan kaksivuotista. Silloin palkansaajien vaatimus olisi yhteensä neljän prosentin tietämissä, jopa ylikin.Teollisuuden palkkakierros ei lähtenyt käyntiin niin kuin maan hallituksessa ehkä olisi toivottu. Vielä pahempaa voi olla luvassa ensi vuoden puolella, kun julkisen ­sektorin liitot aloittavat neuvottelunsa Kuntatyönantajien kanssa.