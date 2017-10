Pääkirjoitus

Japanissa suuren vaalivoiton jälkeen alkaa vaikein vaihe

Pääministeri

Shinzo Abe on mahdollisesti kirjannut Japanissa ennätyksen siinä, kuinka alhaisilla henkilökohtaisilla suosioluvuilla voi saada suuren vaalivoiton.Kun Abe kuukausi sitten ilmoitti ennenaikaisten vaalien järjestämisestä vuotta odotettua aiemmin, kyselyjen mukaan vain noin 30 prosenttia japanilaisista arvioi hänen toimintaansa myönteisesti. Aben suosioluku oli selvästi alhaisempi kuin Donald Trumpin vastaava arvosana yhdysvaltalaisten äänestäjien keskuudessa.Kun sunnuntaina pidettyjen vaalien ­äänet laskettiin, Aben johtama liberaalidemokraattinen puolue säilytti yhdessä pienen liittolaisensa Komeiton kanssa kahden kolmasosan enemmistön parlamentin edustajainhuoneessa.Määräenemmistö parlamentin molemmissa kamareissa eli edustajainhuoneessa ja senaatissa on ollut Aben päätavoitteiden joukossa. Hän tarvitsee määräenemmistön toteuttaakseen pitkäaikaisen suunnitelmansa Japanin perustuslain muuttamiseksi. Tuo tavoite on saavutettu, mutta seuraava vaihe on vaikeampi.Japanilaiset suhtautuvat Abeen henkilönä viileästi, mutta perustuslain sodan­vastainen yhdeksäs artikla herättää voimakkaita tunteita. Juuri tuota artiklaa Abe haluaa muuttaa niin, että itsepuolustusvoimien asema vahvistuisi.unnuntain vaalitulosta ei ole Japanissa tulkittu kannanotoksi perustuslain muutokseen. Tulosta eivät välttämättä ratkaisseet myöskään talous, jonka kohentamisessa Abe on onnistunut, eikä Pohjois-Korea, jonka ydin­uhittelua vastaan Abella on tiukka linja.Ratkaisevaa saattoi olla se, että oppositiossa oleva demokraattinen puolue hajosi ennen vaalikampanjaa ja sen oikeistohaaran johtaja, Tokion kuvernööri Yuriko Koike epäonnistui Aben haastajana.Aben seuraava tavoite on saada parlamentti ensi vuoden kuluessa hyväksymään perustuslakiin lisäys, joka pasifistisen pykälän rinnalla tunnustaisi Japanin puolustusvoimien aseman.Lopulta muutos pitää vielä hyväksyä kansanäänestyksessä. Edessä on kova kampanja, jota Japanin sotaisan menneisyyden kokeneet naapurimaat seuraavat epäluuloisina.