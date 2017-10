Pääkirjoitus

Latviassa Suomi on ikuisesti cool

suomalainen tottuu kuulemaan kotimaastaan kehuja: tiet ovat tasaisia, maito raikasta ja palvelut pelaavat.Tällainen myönteinen yleiskäsitys ei kuitenkaan rajoitu vain Suomessa käyneisiin tavallisiin venäläisiin. Suomen ulkoministeriö julkaisi viime kuussa mielipidetiedustelun, jonka mukaan venäläisistä suhdettaan Suomeen pitää hyvänä 68 prosenttia ja huonona kymmenen prosenttia.Moskovalaisista suhdettaan Suomeen piti hyvänä 88 prosenttia. Kun muistaa lapsikiistat ja niihin liittyneen propa­gandan, tulos on hurja.ei silti ole mitään verrattuna Latviaan.Useimpien venäläisten silmissä Suomi on lopulta kuitenkin vain sympaattinen ja toimiva pikkumaa, josta ei ole Venäjälle malliksi. Toisin on Latviassa, jossa Suomi nähdään esikuvana.Tämäkin suhde tuppaa olemaan pitkälti yksisuuntainen. Suomessa Latvia jää huomiossa Viron taakse ja sekoittuu Liettuaan.Latvialaisten ja suomalaisten suhteet ovat siis selvästi etäisemmät kuin virolaisten ja suomalaisten. Samalla ne ovat vapaampia komplekseista, jotka kuuluvat aina läheisten sukulaisten suhteisiin.myönteinen suhtautuminen Suomeen ei ole mikään uusi asia.Tämä tulee selvästi ilmi Helsingissä Latvian suurlähettiläänä 1990-luvulla olleen Anna Žīguren tuoreesta kirjasta Graniittisen maan jalo kansa.Žīgure käy läpi latvialaislehdistön kirjoittelua Suomesta vuosina 1822–1945. Hän siis kattaa maiden yhteisen ajan osina Venäjän kei­sarikuntaa, samoihin aikoihin itsenäistyneinä nuorina valtioina sekä vielä Lat­vian miehitysvuosien alun. Melkein koko ajan Suomi esiintyi ”pohjoisella taivaalla kajastelevana tähtenä”, tavoitteena.Tavoiteltavaa toki oli. Suomi oli autonominen suuriruhtinaskunta, nykyisen Latvian alue jakaantui alempiarvoisempiin kuvernementteihin. Osassa Lat­viaa oli maaorjuus vuoteen 1861 saakka. Suomi oli 1930-luvulla niin demokraattinen, että maan johto saattoi Neuvostoliiton uhatessa vuonna 1939 luottaa kansaan.Nyt Suomi ja Latvia ovat molemmat EU-maita, mutta neuvostoajan seurauksena Latvia on yhä pahasti takamatkalla. Suomi on siis yhä eräänlainen haavekuva siitä, mitä Latviastakin olisi voinut tulla.Ja olisi Latviasta voinut tulla vähän enemmänkin kuin Suomesta, latvialaiset toki ajattelevat, mutta jättävät kohteliaasti sanomatta.