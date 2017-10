Pääkirjoitus

Sukupuolittunutta väkivaltaa on kitkettävä

Tasa-arvo

Populaarikulttuurin

Suomalaiseen

Naurulla

on kehittynyt Suomessa suotuisaan suuntaan, mutta sukupuolittunut väkivalta – sekä fyysinen että henkinen – on yhä mer­kittävä yhteiskunnallinen ongelma. Yksi henkisen väkivallan muoto on vähättelevä, vain toista osapuolta huvittava sovinismi.Harkitsematon tai tahallisesti loukkaava sovinismi on osa laajempaa väkivaltakulttuuria, eikä siihen tule suhtautua välinpitämättömästi.Sovinismi alistaa ihmisiä luokittelemalla heitä sukupuolen perusteella. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun aikuista naista tytötellään tai kun politiikassa vaikuttavien naisten äitiydestä ja asuvalinnoista uutisoidaan enemmän kuin heidän yhteiskunnallisista näkemyksistään.Sovinismi voi verhoutua yllättyneisyyteen siitä, että isä jää hoito­vapaalle äidin mennessä töihin. ­Sovinismia on myös se, että miestä pilkataan heikkoutena pidetystä ”naismaisuudesta”.Sovinismi ei ole harvinaista, mutta sen yleisyyden mittaaminen tai arviointi on vaikeaa.Sovinismi pönkittää vallitsevia valtahierarkioita. Silti se yritetään usein ohittaa ikään kuin harmittomana huumorina. Tämä tapa yllä­pitää mielikuvaa siitä, että muukin sukupuolittunut väkivalta olisi vähäpätöistä. Sukupuolistereotypioista on mahdollista vitsailla hersyvästi, mutta hauskuuden rajoja pitää alati pohtia.vakioaineksiin ovat kuuluneet jo vuosisatojen ajan naurettavat, oikeana pidetyn miehisyytensä menettäneet tohvelisankarit – ja liikaa valtaa itselleen ottaneet, kesyttämistä vaativat äkäpussit sekä väärällä tavalla seksuaaliset naiset.1800-luvulla pelättiin, että naisasianaisten yhteiskunnallinen aktivoituminen romuttaa miehen vakiintuneen aseman. Vaimoon kohdistuva kuritusväkivalta oli käytännössä pitkälti sallittua: se oli osa patriarkaalista sukupuolijärjestystä, jossa kunniallinen mies oli koti­talouden hallitsija ja nainen tottelevaisen siveä kotirouva.Nykyisinkin lähisuhdeväkivallasta kärsivät naiset syyllistyvät ja kokevat arvottomuutta. Ja seksuaalisuuttaan etsivää nuorta tyttöä saatetaan yhä huoritella, kun taas seksuaa­lisesti aktiivinen poika saa osakseen olalle taputtelua ja sankarin maineen.tajuntaan iskostui 1950-luvun valkokankailta Siiri ­Angerkosken esittämä rouva Puupää, joka hallitsi miestään kaulin valmiina iskuun – siis väkivallan uhalla.Asetelman huvittavuus perustui nurinkurisiin sukupuolirooleihin. Tosielämässä monet naiset kuulivat olevansa pikkurouvia, joiden henkiseen kapasiteettiin suhtauduttiin varauksellisesti. Miehiin kohdistuva sukupuolittunut väkivalta oli ja on yhä tabu.Mainosmaailmassa on viime ­aikoina purettu tabuja ja lisätty ­ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta, mutta tuotteita myydään edelleen myös konservatiivisilla mielikuvilla. Naisen voidaan antaa ymmärtää mieluummin huolehtivan ulkonäöstään kuin sivistävän ­itseään. Miehiin vedotaan lihaksikkailla sankari-ihanteilla.Arkipäiväistyneen sovinismin tunnistamista vaikeuttavat usein lapsuudessa opitut asenteet. Eri­tyisesti kasvuikäisten kuullen tulee tiedostaa, millaista maailmaa aikuinen sanavalinnoillaan ja esimerkillään rakentaa.Sovinismin purkaminen ei tarkoita sukupuolineutraaliutta, mutta sukupuolittuneet oletukset sopivasta käytöksestä rajoittavat kaikkien ihmisten elämää.esineellistetty voi joko alistua pilkan kohteeksi tai vastustaa sitä. Ensin mainittu toimintamalli voi tarkoittaa väkinäistä mukana hörähtämistä tai ahdistavan pilkanteon jättämistä muka omaan arvoonsa. Jälkimmäinen tapa taas johtaa helposti siihen, että esineellistämisen uhria aletaan pitää herkkänahkaisena tosikkona.Sovinismin vastustaminen vaatii voimia, sillä se altistaa vihapuheelle ja jopa fyysiselle väkivallalle. Väkivallan uhrilta ei pitäisi edellyttää ­sitä, että hän puolustaa itseään tarmokkaasti. On ympäröivän yhteiskunnan tehtävä tukea sitä, että tasa-arvosta tulee valtavirtaa. Toimintasuunnitelmien on muutettava konkreettisesti yhteiskunnan rakenteita.Kulttuurinen murros kohti kun­nioittavampaa asenneilmapiiriä on käynnissä. Sovinismi on kuitenkin ongelma niin kauan kuin sitä esiintyy ja sen aiheuttamat haavat peittyvät hiljaisen hyväksynnän alle.