Suomessa uuden luomisen arvostus on juurtunut syvälle

markkina-alueiden rakentaminen on lähtökohtaisesti hyvää ­talouspolitiikkaa. Euroopassa talouden menestyksestä huomattava osa on viime vuosikymmeninä perustunut siihen, että kymmenien ­yksittäisten markkina-alueiden sijaan on pyritty kohti yhteismarkkinaa, jossa standardit ja pelisäännöt olisivat samat. Silloin kilpailu pääsee vauhtiin ja menestyjille syntyy tilaa.Käänteisesti ajatellen menestyksen pitäisi olla vaatimatonta silloin, kun markkina on vain yhden maan kokoinen. Suomi on runsaan ­viiden miljoonan asukkaan markkina-alueena niin pieni, että sitä varten ei kannattaisi räätälöidä kovin monia tuotteita.Havainnot tosielämästä kertovat kuitenkin, ettei maailma ole noin yksinkertainen. Suomen kieli on vain pieni sirpale maailman kielten joukossa, ja ruotsinkielinen ­vähemmistö on vielä pienempi kohderyhmä. Silti täällä julkaistavien kirjojen määrä on suorastaan häkellyttävä.Suomen kustannusyhdistyksen tilastot kertovat, että Suomessa julkaistaan vuosittain noin neljätuhatta painettua kirjauutuutta: kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta, sarjakuvia, lasten- ja nuortenkirjoja, tietokirjoja sekä oppikirjoja.Omakustanteiden takia kirjatuotanto on todellisuudessa vielä tätäkin runsaampaa. Ja jos haluaisi kattavan kuvan suomalaisten ­halusta ­ilmaista itseään, mukaan pitäisi ­ottaa myös monenlaisia sähköisiä julkaisuja.ksi selitys suuriin lukuihin on se, että kirjat eivät ole mikä tahansa markkinahyödyke, jonka valmistamista pohditaan pelkkien taloudellisten laskelmien perusteella. Moni ihminen tai yhteisö haluaa itselleen tärkeät asiat kansien ­väliin kirjojen arvostuksen takia.Arvostuksesta saa hyvän kuvan tällä viikolla Helsingin kirjamessuilla tai katsomalla pää­kaupungin paraatipaikalle kohoavan uuden keskustakirjaston rakennustyömaata. Kirjoja halutaan tehdä, niitä halutaan lukea ja lukemista ­halutaan edistää myös yhteisillä päätöksillä.Sellainen ajattelu ei synny hetkessä. Sivistyksen ja uuden luomisen arvostaminen ovat pitkän työn tulosta. Eikä ilmiö rajoitu pelkästään kirjallisuuteen, vaan se koskee kulttuuria laajem­minkin.Suomalainen elokuva on hyvässä vauhdissa ja ote on varmaa. Musiikissa kansainväliselle tasolle on noussut sekä kapellimestareita että ­heviyhtyeitä. Digitaalisuus avaa aivan uusia mahdollisuuksia, ja moni niitä ­hyödyntävä suomalainen kiipeää maailman huipulle.uomalaisen kansakunnan tarina ei ole pelkkää politiikkaa ja sodista selviämistä. Vahvalla ja omaleimaisella kulttuurilla on merkittävä osa suomalaisessa ajattelussa ja suomalaisten käsityksessä itsestään.Kulttuurin asema ei ole itsestään selvä. Kyky luoda ja kyky nauttia luovan työn hedelmistä perustuvat jo lapsena hankittuihin taitoihin ja omaksuttuihin asenteisiin. Ammattimaisen kulttuurityön mahdollisuuksia luovat suuren yleisön halujen ­lisäksi kuntien ja valtion päätökset sekä näkemyksellisten rahoittajien rohkeus.Suurissa maissa voidaan luottaa siihen, että kyvykkäät ihmiset löytävät lopulta keinot, joilla he pääsevät toteuttamaan taitojaan. Pienessä maassa vastuu kulttuurin elinvoimasta jakautuu laajalle. Se koskettaa koteja, varhaiskasvatusta, kouluja, työpaikkoja, yrityksiä ja poliittista päätöksentekoa. Kyse on pienistä puroista, joiden liittyessä yhteen syntyy vahva virta.