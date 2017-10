Pääkirjoitus

Virittämällä saisi tehoa suomalaisen päätöksenteon koneeseen

Björn Wahlroosin

kirjanen Hiljainen vallankumous kertoo sovittamattomasta ristiriidasta – kirjailijan ja hänen kohteensa välisestä. Kirjoittaja on tehopäättäjä, ja kohteet – työmarkkinat ja poliittinen päätöksen­tekojärjestelmä – ovat sukkelan silmissä tahmeita ja vitkaisia. Yritysten johtamiseen tottunutta kiusaa myös politiikan johtajuuden ja vastuiden epämääräisyys.Wahlroos tarjoaa tietysti tehon lisäämistä: enemmän valtaa pääministerille sekä presidentille ja vähemmän nykyisille perustuslain tulkitsijoille.Perustuslailliset ongelmat ovat olleet esillä, kun hallitus on yrittänyt saada ­aikaan sote-uudistusta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on löytänyt tavan takaa uudistuksesta kohtia, jotka eivät va­liokunnan mukaan sovi perustuslakiin. Luultavasti siihen eivät sopisi nekään säädökset, joiden mukaisesti suomalaisia nyt huolletaan ja hoidetaan. Wahlroos on oikeassa siinä, että perustuslaki on tulkinnanvarainen ja perustuslaillinen kelvollisuus on kiinni myös tulkitsijasta.Mutta tarvitaanko uusia toimielimiä ja järjestelmän muutoksia? Harva lakiesitys on kompastellut perustuslakivaliokunnassa. Usein esitykset ovat sen käsittelyssä kirkastuneet paremmiksi.ertailu Suomen ja Ruotsin välillä on avartavaa. Kyse ei ole pelkästään järjestelmän ja lakien eroista. Olennaisempaa on se, mikä on toimintakulttuuri.Suomessa neuvotellaan nyt liittokohtaisesti palkoista. Ruotsissa liittokierrokset toimivat, koska kaikki sitoutuvat siihen, ettei tärkeimpien vientialojen korotuksia ylitetä. Tätä kulttuuria kunnioitetaan. Suomi ei päässyt tässä työssä edes alkuun – eikä Wahlroosin edustama työnantajapuoli ole ihan viaton niin sanotun Suomen mallin vastoinkäymisiin.Ruotsissa äänestäjä tietää blokkijärjestelmän vuoksi, mitä hän tilaa, kun hän ­äänestää. Suomessa hallitus parsitaan kokoon vaalien jälkeen ja se tekee pienimmän yhteisen nimittäjän mukaista politiikkaa. Taas ero on toimintatavoissa.Ja kun Ruotsin hallitus hakee tehoa ­talouteen, se mittaa päätöksiä ensisijassa työllisyyden mittareilla. Suomessa on ­toinen tapakulttuuri ja toisenlaiset tu­lokset.