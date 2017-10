Pääkirjoitus

Mikä olisi nyky-Venäjällä sopiva nimi sadan vuoden takaiselle vallankaappaukselle?

Suomen

Vladimir Putinin

Ongelmaan

Mitä

itsenäisyyden satavuotis­juhla päättyy ytimekkäästi. Se huipentuu itsenäisyys­päivään joulukuussa. Sen jälkeen Yhdessä-tunnukset voi siirtää varastoon ja antaa vuosiluvun rauhassa vaihtua, ennen kuin alkaa vuoden 1918 ikävien vaiheiden muistelu.Itänaapurissa juhlinta on vaikeampaa. Siellä ihmisiä opetettiin vuosikymmenien ajan pitämään lokakuun vallankumousta maa­ilmanhistoriallisena käännekohtana. Kun odotettu satavuotisjuhla nyt lähestyy – nykyisen ajanlaskun mukaan 7. marraskuuta – Kremlin vallanpitäjät eivät tiedä, miten päin olisivat.johtama Venäjä on yhdistellyt historiasta tuekseen keisarillista Venäjää, toisen maailmansodan voittajiin kuulunutta Neuvostoliittoa ja moraalin vartijana ortodoksista kirkkoa.Suuren sosialistisen vallankumouksen näyttävä muisteleminen palauttaisi ihmisten mieliin, että tällainen yhdistelmä on ristiriitainen ja jopa verinen. Jonkun mielestä saattaisi myös olla huo­no ajatus juhlia näyttävästi sitä, että oloihinsa tyy­tymätön kansa heitti johtajansa sivuun, kuten sadan vuoden takaisia tapah­tumia Neuvostoliiton aikana kuvattiin.on kuitenkin saatettu löytää ratkaisu. Näin ainakin kertovat äskettäin Moskovassa historiantutkijoiden tapaamiseen osallistuneet suomalaiset.Lokakuun korostamisen sijaan nyt on alettu käyttää ajallisesti laajempaa käsitettä ”Venäjän suuri vallankumous”, joka rinnastuu maailmanhistoriassa vaikkapa Ranskan vallankumoukseen ja ulottuu usean vuoden ajalle. Tämä vallankumous lähti liikkeelle alkuvuonna 1917, kun keisari syöstiin valtaistuimeltaan, ja päättyi vuoteen 1922, kun Neuvosto-Venäjä oli vakiinnuttanut rajansa ja valtansa ja muuttui Neuvostoliitoksi.Muutos näyttää pieneltä, mutta se vähentää nyky-Venäjän henkistä riippuvuutta bolševikkien syksyisestä vallanotosta ja antaa tilaa myös muille poliittisille voimille.Idea historian uudesta haltuunotosta on historiantutkijoiden, mutta se tuskin etenee ilman vallanpitäjien hyväksyntää.suomalaisten pitäisi ajatella asiasta?Vallankumousten, -kaappausten ja sisällissotien määrittely tehdään yleensä kotimaisiin tarpeisiin. Niin myös Venäjällä. Siinä ei mietitä suomalaisia.Onneksi tämän suuren vallankumouksen kuluessa Suomi kuitenkin itsenäistyi ja teki itärajan vakiinnuttaneen rauhansopimuksen naapurinsa kanssa.